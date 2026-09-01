Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер-министр Латвии признался, что ему отвратительно 2 2385

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ИИ

Предвыборное время бесплодно, потому что дела не делаются, заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

На вопрос, может ли работа коалиции вообще успешно продолжаться, учитывая недавние разногласия между партнерами, Кулбергс ответил, что пришел работать. У этого правительства за четыре месяца было больше проблем, чем у других правительств за четыре года, но с ними нужно справляться. "Нужно отделять предвыборную кампанию, но, к сожалению, она вмешивается", - признал Кулбергс.

По его словам, есть ряд вопросов, которые затрагивают все общество, поэтому по ним необходимы дискуссии. Например, вопросы образования, миграции и безопасности. По мнению Кулбергса, лучше, чтобы дискуссии по этим вопросам были долгими, а не поспешными.

"Мне отвратительно предвыборное время. Это бесплодный момент, когда дела не делаются", - сказал Кулбергс, добавив, что в это время слишком много говорится и мало делается.

×
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
5
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недвижимость
Изображение к статье: Илмар Римшевич и Марис Мартинсонс
Изображение к статье: Зубы дракона
Изображение к статье: Тюрьма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кароль Навроцкий
В мире
Изображение к статье: Дома в Риге
Политика
1
Изображение к статье: Конопляное масло
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Переправа
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Мошенники
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Пьяченти (в зеленой майке) и ее убийца Сиснерос (в розовой майке).
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Кароль Навроцкий
В мире
Изображение к статье: Дома в Риге
Политика
1
Изображение к статье: Конопляное масло
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео