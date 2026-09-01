На вопрос, может ли работа коалиции вообще успешно продолжаться, учитывая недавние разногласия между партнерами, Кулбергс ответил, что пришел работать. У этого правительства за четыре месяца было больше проблем, чем у других правительств за четыре года, но с ними нужно справляться. "Нужно отделять предвыборную кампанию, но, к сожалению, она вмешивается", - признал Кулбергс.

По его словам, есть ряд вопросов, которые затрагивают все общество, поэтому по ним необходимы дискуссии. Например, вопросы образования, миграции и безопасности. По мнению Кулбергса, лучше, чтобы дискуссии по этим вопросам были долгими, а не поспешными.

"Мне отвратительно предвыборное время. Это бесплодный момент, когда дела не делаются", - сказал Кулбергс, добавив, что в это время слишком много говорится и мало делается.