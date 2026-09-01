Как мы уже писали, российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из портов Черного и Азовского морей в Балтийское море на фоне украинских атак на суда и портовую инфраструктуру

По данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты Балтийского моря уже достиг 5 млн тонн. Для сравнения: для Новороссийска и Туапсе этот показатель составляет около 6 млн тонн.

Кроме того, российские экспортеры все чаще рассматривают возможность использования портов стран Балтии — прежде всего Латвии. Ожидается, что уже в сентябре объем таких перевозок может резко увеличиться.

В Лиепайском порту такой информации пока нет

В свою очередь, представители Лиепайской специальной экономической зоны сообщили агентству LETA, что в настоящее время у порта нет информации о планируемом росте российских зерновых грузов. Сейчас там активно идет перевалка зерна местного происхождения.

При этом в Лиепайской СЭЗ подчеркнули, что экспорт и транзит российских грузов строго регулируются нормами Европейского союза, определяющими, какие операции разрешены, а какие запрещены. Поэтому любые подобные перевозки должны осуществляться в соответствии с действующими нормативами и согласованиями ответственных ведомств.

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