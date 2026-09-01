США и Иран снова обмениваются ракетными ударами и как результат 01 сентября котировка Platts на дизельное топливо выросла на 130,50 долларов/тонна или почти 13 центов при перерасчете на литр.

В этот же день котировка Platts FAME -10 (RED) FOB ARA, определяющая цену на RME (биодобавка для дизельного топлива), выросла на 105,50 долларов/тонна, обновив рекорд 2026 года. Котировка бензина также обновила рекорд 2026 года. И все это по сравнению с пятницей, 28 августа, когда цены уже существенно поднялись, отмечает Алексей Шведов, руководитель по стратегии OLEREX / KOOL.

Осень, в принципе, — это один из самых напряжённых периодов на дизельном рынке: в Северном полушарии начинается отопительный сезон и идет уборка урожая, а в Южном — посевная, отсюда пик спроса на дизель.

Кроме того, именно осенью часть нефтеперерабатывающих заводов начинает готовиться к производству зимних сортов дизельного топлива, которое конкурирует в нефтепереработке с авиакеросином. Обычно заводы создают запас, в том числе и покупая сторонние СПОТ партии с моря, примерно на 3-5 недель, чтобы спокойно пережить профилактику и ремонт. Но в этом году ввиду дефицита средних дистиллятов это крайне трудно сделать.

В этом году на чисто сезонные факторы наложился ещё и запрет России на экспорт дизельного топлива ввиду беспрерывных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающий сектор России. А Россия это один из крупнейших мировых экспортеров средних и тяжелых дистиллятов.

Узкое горлышко рынка прямо сейчас не столько в Ормузском проливе, сколько в способности НПЗ переработать нефть в нефтепродукты нужной спецификации, поскольку значительная часть производства работает уже на пределах мощности и некоторые обязательные профилактические работы, предусмотренные техническим регламентом оборудования, откладываются ради получения сверхприбыли, так как прибыльность переработки нефти в дизельное топливо находится сейчас на рекордном уровне.

Наибольшими бенефициарами этой рекордной маржинальности являются НПЗ США, которые работают на пределах физических возможностей оборудования, чтобы успеть продать как можно больше дизельного топлива и авиакеросина, пока цены рекордно высоки.

Так что мировой физический рынок дизельного топлива балансирует буквально «на лезвии ножа», поскольку откладывание профилактики повышает вероятность аварий, а любой внеплановый простой крупного НПЗ может спровоцировать дефицит и рост цен в глобальном масштабе.