На латвийском рынке недвижимости растет число объектов, которые граждане России и Беларуси выставляют на продажу или предлагают в аренду. Об этом говорится в подготовленном Министерством внутренних дел докладе о выдаче временных видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

В МВД связывают эту тенденцию с изменениями в Законе об иммиграции, принятыми в 2022 году. После них граждане России и Беларуси лишились возможности получать временный ВНЖ за инвестиции в экономику Латвии.

Программа инвестиционных ВНЖ действует в Латвии с 2010 года. С июля 2010-го по конец 2025 года Управление по делам гражданства и миграции получило заявления от 21 525 человек — 8570 инвесторов и 12 955 членов их семей.

За это время было выдано 20 131 первичное разрешение на временное проживание. По состоянию на 1 января 2026 года в Латвии оставались 1242 инвестора и 1434 члена их семей с действующими ВНЖ.

Общий объем инвестиций нерезидентов, связанных с получением ВНЖ, достиг 1,67 млрд евро. Подавляющая часть — 83%, или 1,39 млрд евро, — была вложена в недвижимость.

Около 83% всех инвестиционных ВНЖ запрашивали инвесторы из стран бывшего СССР. Среди заявителей из других регионов наибольшую активность проявляли граждане азиатских стран.

Интерес к программе резко упал

После ужесточения условий программы в сентябре 2014 года количество заявлений и объем инвестиций значительно сократились. Если в 2014 году инвестиционные ВНЖ составляли 53% всех первичных временных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран, то в 2025 году их доля снизилась до 1,44%.

На падение интереса повлияли пандемия Covid-19, война России против Украины, инфляция и рост ставок Euribor.

Отдельным фактором стали принятые в 2022 году ограничения для граждан России и Беларуси. Именно после прекращения выдачи им инвестиционных ВНЖ, как отмечает МВД, на рынке стало появляться больше принадлежащих им объектов недвижимости, выставленных на продажу или аренду.

В 2025 году вложения неожиданно выросли

Несмотря на общее снижение популярности программы, в прошлом году инвестиции увеличились. В 2025 году было получено 192 заявления, а объем вложений достиг 30,3 млн евро — на 75% больше, чем годом ранее.

Главным направлением инвестиций вновь стала недвижимость: на нее пришлось 73% всех средств, привлеченных в рамках программы в 2025 году. Покупатели по-прежнему отдавали предпочтение Риге и пригородам столицы.

В Министерстве экономики считают, что инвестиционные ВНЖ хотя и потеряли прежнее значение, но все еще могут быть полезны. Ведомство предлагает сохранить этот инструмент, изменив условия таким образом, чтобы инвестиции способствовали созданию рабочих мест, росту производительности и экспорта.

Однако парламентская комиссия ранее пришла к противоположному выводу. В ее итоговом докладе предлагалось закрыть программы, позволяющие иностранцам получать право на проживание благодаря покупке недвижимости, вложениям в компании, банки или специальные государственные ценные бумаги.

К слову, возможность получить право на проживание за покупку недвижимости по-прежнему сохраняется, в частности, на Кипре, в Греции и на Мальте, где минимальный размер инвестиций в зависимости от условий составляет от 300 000 до 800 000 евро.