Во вторник, 1 сентября, во многих районах Латвии ожидаются грозовые ливни, причем местами они могут оказаться особенно сильными. Синоптики предупреждают: в отдельных местах за короткое время может выпасть количество осадков, сопоставимое с месячной нормой, что создает угрозу локальных подтоплений.
В первой половине дня грозы возможны лишь местами — главным образом в Южной Курземе и Земгале.
Однако во второй половине дня ситуация изменится: грозовые дожди прогнозируются уже на значительной части территории страны.
В отдельных местах количество осадков за короткий промежуток времени может достичь месячной нормы. В результате возможны подтопления улиц, дворов, подвалов и других низинных участков.
Возможны град и сильные порывы ветра
Местами грозы могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
В целом в течение дня ветер будет слабым и переменного направления, однако непосредственно во время грозы он может заметно усиливаться.
В периоды, когда будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Что ожидается в Риге
В Риге самая высокая вероятность дождя и грозы прогнозируется во второй половине дня.
Будет дуть слабый ветер, но во время грозы возможны резкие порывы.
Максимальная температура воздуха в столице составит около +20 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет область низкого атмосферного давления. Давление на уровне моря составит 1009–1011 гектопаскалей.
Таким образом, главным погодным риском 1 сентября станут не столько продолжительные осадки, сколько локальные интенсивные ливни. В отдельных районах большое количество воды может выпасть за очень короткое время, поэтому наиболее уязвимыми окажутся низинные улицы, дворы и подвальные помещения.
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