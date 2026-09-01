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Синоптики предупредили Латвию: первый день сентября может закончиться подтоплениями 0 472

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Потоп на улице
ФОТО: LETA

Во вторник, 1 сентября, во многих районах Латвии ожидаются грозовые ливни, причем местами они могут оказаться особенно сильными. Синоптики предупреждают: в отдельных местах за короткое время может выпасть количество осадков, сопоставимое с месячной нормой, что создает угрозу локальных подтоплений.

В первой половине дня грозы возможны лишь местами — главным образом в Южной Курземе и Земгале.

Однако во второй половине дня ситуация изменится: грозовые дожди прогнозируются уже на значительной части территории страны.

В отдельных местах количество осадков за короткий промежуток времени может достичь месячной нормы. В результате возможны подтопления улиц, дворов, подвалов и других низинных участков.

Возможны град и сильные порывы ветра

Местами грозы могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

В целом в течение дня ветер будет слабым и переменного направления, однако непосредственно во время грозы он может заметно усиливаться.

В периоды, когда будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Что ожидается в Риге

В Риге самая высокая вероятность дождя и грозы прогнозируется во второй половине дня.

Будет дуть слабый ветер, но во время грозы возможны резкие порывы.

Максимальная температура воздуха в столице составит около +20 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого атмосферного давления. Давление на уровне моря составит 1009–1011 гектопаскалей.

Таким образом, главным погодным риском 1 сентября станут не столько продолжительные осадки, сколько локальные интенсивные ливни. В отдельных районах большое количество воды может выпасть за очень короткое время, поэтому наиболее уязвимыми окажутся низинные улицы, дворы и подвальные помещения.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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