Сегодня, 1 сентября, в школах Латвии начинается новый 2026/2027 учебный год. За парты сядут около 224 тысяч школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки.

В общеобразовательных учреждениях Латвии в новом учебном году будут учиться около 224 000 школьников.

По данным Министерства образования и науки (МОН), в их числе — примерно 19 000 первоклассников и 2500 детей из Украины.

Обучением школьников будут заниматься около 26 000 педагогов.

1 сентября двери откроют 455 муниципальных общеобразовательных учреждений: 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ и 30 государственных гимназий.

Кроме того, новый учебный год начинается в 37 учреждениях специального образования и 72 частных школах.

В профессиональном образовании количество учащихся, согласно прогнозу МОН, останется примерно на уровне прошлого года — около 28 000 человек. Из них примерно 10 000 в этом году поступят на первый курс 53 учреждений профессионального образования.