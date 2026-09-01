Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Школьный сентябрь стартовал: сколько детей сегодня начинают учебу в Латвии 1 370

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: День знаний
ФОТО: LETA

Сегодня, 1 сентября, в школах Латвии начинается новый 2026/2027 учебный год. За парты сядут около 224 тысяч школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки.

В общеобразовательных учреждениях Латвии в новом учебном году будут учиться около 224 000 школьников.

По данным Министерства образования и науки (МОН), в их числе — примерно 19 000 первоклассников и 2500 детей из Украины.

Обучением школьников будут заниматься около 26 000 педагогов.

1 сентября двери откроют 455 муниципальных общеобразовательных учреждений: 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ и 30 государственных гимназий.

Кроме того, новый учебный год начинается в 37 учреждениях специального образования и 72 частных школах.

В профессиональном образовании количество учащихся, согласно прогнозу МОН, останется примерно на уровне прошлого года — около 28 000 человек. Из них примерно 10 000 в этом году поступят на первый курс 53 учреждений профессионального образования.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийские пограничники не разрешили несовершеннолетнему гражданину Латвии выехать в Россию
Изображение к статье: День знаний
Изображение к статье: На набережных 11 Ноября и Радзиня в Риге начались работы по обновлению инфраструктуры.
Изображение к статье: Потоп на улице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять продуктов, способствующих похудению
Еда и рецепты
Изображение к статье: ДТП, велосипед
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Черногории завершилась масштабная операция по поиску мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео