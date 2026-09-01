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Станет ли среда маленькой грозовой пятницей? Латвийские синоптики поделились прогнозом погоды 0 121

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

В среду, 2 сентября, в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные, с грозами, прогнозируют синоптики.

Осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака будут рассеиваться.

Ночью будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха понизится до +12…+16 градусов, местами образуется туман.

Днем западный ветер будет слабым или умеренным, в отдельных районах его порывы достигнут 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +18…+21 градуса.

В Риге в течение суток временами будет идти дождь, а во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +15 градусов, днем — до +20 градусов.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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