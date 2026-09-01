Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Алуксненском крае школы получили рекомендации на случай угрозы беспилотников 0 47

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школа

ChatGPT

После ночной воздушной тревоги в Алуксненском крае особое внимание уделили безопасности школьников. Местное самоуправление утвердило рекомендации для образовательных учреждений, определяющие организацию их работы в случае угрозы со стороны беспилотников.

Распоряжением исполнительного директора Алуксненского краевого самоуправления утверждены рекомендации по организации работы местных образовательных учреждений в случае угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, сообщила специалист самоуправления по связям с общественностью Эвита Аплока.

По ее словам, в школах также уже обсудили порядок действий в случае возникновения угрозы в воздушном пространстве.

В то же время Министерство образования и науки предоставило образовательным учреждениям время до осенних каникул для разработки планов непрерывности работы. Как пояснили в Управлении образования самоуправления, дополнительное время необходимо для качественной подготовки этих документов.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в 3.37 жители Алуксненского края получили сообщения через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. В связи с этим были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В 4.17 Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза миновала.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: День знаний
Изображение к статье: День знаний
Изображение к статье: На набережных 11 Ноября и Радзиня в Риге начались работы по обновлению инфраструктуры.
Изображение к статье: Потоп на улице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять продуктов, способствующих похудению
Еда и рецепты
Изображение к статье: ДТП, велосипед
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Черногории завершилась масштабная операция по поиску мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео