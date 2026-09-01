После ночной воздушной тревоги в Алуксненском крае особое внимание уделили безопасности школьников. Местное самоуправление утвердило рекомендации для образовательных учреждений, определяющие организацию их работы в случае угрозы со стороны беспилотников.

Распоряжением исполнительного директора Алуксненского краевого самоуправления утверждены рекомендации по организации работы местных образовательных учреждений в случае угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, сообщила специалист самоуправления по связям с общественностью Эвита Аплока.

По ее словам, в школах также уже обсудили порядок действий в случае возникновения угрозы в воздушном пространстве.

В то же время Министерство образования и науки предоставило образовательным учреждениям время до осенних каникул для разработки планов непрерывности работы. Как пояснили в Управлении образования самоуправления, дополнительное время необходимо для качественной подготовки этих документов.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в 3.37 жители Алуксненского края получили сообщения через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. В связи с этим были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В 4.17 Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза миновала.