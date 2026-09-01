На набережных 11 Ноября и Радзиня в Риге начались работы по обновлению инфраструктуры. На отдельных участках рабочие временно демонтировали ограждения непосредственно у Даугавы, поэтому самоуправление призывает жителей не приближаться к краю набережной и строго соблюдать установленные ограничения.

В Риге начались работы по обновлению инфраструктуры на набережной 11 Ноября и набережной Радзиня, сообщила представитель самоуправления.

В ходе работ на нескольких участках предусмотрены демонтаж и последующее восстановление ограждений.

В связи с этим жителей призывают проявлять особую осторожность в местах проведения работ, соблюдать установленные ограждения и не приближаться к краю набережной там, где перила временно демонтированы.

Работы идут от Вантового моста до Большого Кристапа

На набережной 11 Ноября на участке от Вантового моста до Большого Кристапа также начались восстановительные работы.

В их рамках проводится замена существующих бордюров, частичный демонтаж покрытия, восстановление приемников дождевой воды и ремонт лестниц.

Ремонтируют и лестницы

Ремонт лестниц начался также на участке набережной 11 Ноября между Каменным и Железнодорожным мостами.

Рижское самоуправление просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям, введенным на время проведения работ, и соблюдать осторожность.

Особое внимание следует обращать на участки, где в связи с восстановительными работами временно демонтированы перила. Горожан призывают соблюдать установленные ограждения и не заходить в рабочую зону.

Таким образом, во время обновления рижских набережных отдельные участки непосредственно у Даугавы временно остались без привычных перил. До их восстановления жителям и гостям города следует особенно внимательно соблюдать ограждения и не приближаться к краю набережной в местах проведения работ.