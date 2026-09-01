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В Латвии начал действовать запрет на православную, научную, детскую, художественную литературу из России 1 527

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книги под запретом

С 1 сентября в Латвии вступил в силу запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Соответствующие правила подготовило Министерство иностранных дел.

Под запрет попали печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда, готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Как уточнили в Службе государственных доходов (СГД), ограничения распространяются на книги, газеты, изображения и другую продукцию полиграфической промышленности, а также рукописи, машинописные материалы и планы.

Кроме того, запрещается импорт вязаной и трикотажной одежды и принадлежностей к ней, других видов одежды, готовых текстильных изделий, комплектов, ношеной одежды и бывших в употреблении текстильных изделий, обуви и ее частей, головных уборов, игрушек, игр, спортивного инвентаря и принадлежностей.

В МИД отмечают, что попавшие под ограничения товары не являются уникальными и могут быть заменены продукцией из других стран.

Как говорится, без комментариев...

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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