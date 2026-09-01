По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

В Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, сообщает VNĪ.

В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.

Перед началом строительных работ представители VNĪ и Миносбороны посетили вовлеченные самоуправления - Алуксненский, Балвский, Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края, чтобы обсудить ход работ и договориться о сотрудничестве. Особое внимание уделено состоянию местных дорог, доступу к местам строительства инфраструктуры и сохранению мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях.