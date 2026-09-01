Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии начали устанавливать «зубы дракона» 1 76

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зубы дракона

По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

В Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, сообщает VNĪ.

В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.

Перед началом строительных работ представители VNĪ и Миносбороны посетили вовлеченные самоуправления - Алуксненский, Балвский, Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края, чтобы обсудить ход работ и договориться о сотрудничестве. Особое внимание уделено состоянию местных дорог, доступу к местам строительства инфраструктуры и сохранению мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях.

×
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зерно
Изображение к статье: Гроза
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Изображение к статье: Огрская районная больница

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домашние питомцы
Люблю!
Изображение к статье: Тюрьма
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Самолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Помидоры
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кошка
Люблю!
Изображение к статье: Чеснок
Дом и сад
Изображение к статье: Домашние питомцы
Люблю!
Изображение к статье: Тюрьма
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Самолет
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео