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Вступил в силу приговор по делу об убийстве Юстине Рейниковой 1 134

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма

По делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой вступил в силу обвинительный приговор Латгальского окружного суда, которым отец и мачеха девочки приговорены к 23 и 20 годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде (ВС).

Оценив выводы судов низших инстанций о действиях обвиняемых и квалификации преступного деяния, ВС признал их обоснованными.

Как заявили в суде, Юстине в силу своего возраста находилась в беспомощном состоянии, и оба обвиняемых это осознавали. Совместные действия обвиняемых суд признал сознательным участием в процессе лишения жизни, установив косвенный умысел в отношении наступления смерти и причинно-следственную связь между совместно совершенными действиями и смертью потерпевшей.

Кассационные жалобы подали защитники обвиняемых.

Ранее суд первой инстанции приговорил отца девочки Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, а мачеху Сандру Рейникову - к 17 годам. На приговор был подан апелляционный протест, в котором прокурор требовала назначить более суровые наказания, и апелляционный суд увеличил сроки.

Суд признал, что оба обвиняемых жестоко и насильственно обращались с малолетней Юстине, также они признаны виновными в убийстве девочки, совершенном группой лиц, осознавая, что малолетний ребенок находится в беспомощном состоянии и что в результате их насильственных действий может наступить смерть девочки. С целью сокрытия следов совершенного преступления тело девочки было спрятано, а полицию ввели в заблуждение относительно ее исчезновения.

Согласно обвинению, отец и мачеха Юстине у себя дома в Резекненском крае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт из-за бытовых претензий к маленькой Юстине, так как не могли справиться с воспитанием девочки.

Обвиняемые кричали на девочку и умышленно били ее по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть Юстине.

Тело девочки было спрятано в подвале заброшенного дома, а Государственная полиция и общество были введены в заблуждение относительно якобы пропажи Юстине.

Об исчезновении девочки в Роговке Наутренской волости Резекненского края было сообщено 5 мая 2023 года. В течение полутора месяцев проводились различные поисковые мероприятия с привлечением значительных сил.

Уже с первых дней исчезновения девочки правоохранительные органы работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении Юстине, возможно, было совершено преступление.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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