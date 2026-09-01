Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил с Днем знаний всех, кто сегодня идет в школу учиться и учить.

– Дорогие школьники, педагоги, родители! Сердечно поздравляю всех с Днем знаний! Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он наполнен неизвестностью и волнением, и тех, кто с удовольствием продлил бы каникулы. Хотя сегодня я захожу в разные школы лишь как любознательный гость, для меня 1 сентября все равно остается особенным днем.

Школьники!

Понимаю, что многим из вас поздравления могут показаться неуместными, ведь теперь каждый день вас будет будить будильник, который всякий раз будет звонить чуть раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь. И не только тому, что написано в учебных программах.

Вы научитесь дружить. Вы научитесь грамотно спорить и понимать точку зрения других. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно неинтересны.

Новый учебный год принесет много радости и удовлетворения. Но будут и моменты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи! В школе нужно учиться. И школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого.

Родители, педагоги, все работники системы образования!

Помните, что школа и все дискуссии о ней существуют только ради детей. Только для того, чтобы они могли увереннее идти по жизни и добиться большего. Прислушивайтесь друг к другу, разговаривайте, ищите решения. Ведь если общей целью будет светлое будущее детей, найти правильный путь будет возможно.

Особое поздравление первоклассникам!

Сегодня вы почти как покорители Вселенной. И это Вселенная знаний. На вас не самый удобный, но, безусловно, особенный наряд. Вы попали в новый мир. На планету знаний и открытий. И постепенно, осторожно будете исследовать, что там происходит.

Рядом с вами будут другие астронавты, которые тоже неуверенно сделают свои первые шаги в новом месте. Говорят, что и во Вселенной, и в школе время течет по-другому. Пусть ваша миссия первоклассника будет полна интересных открытий!

Всем вместе желаю удачи и успехов в новом учебном году!