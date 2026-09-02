В прошлом году потребительские расходы домохозяйств в Латгалии составляли в среднем 446 евро в месяц на одного члена семьи. В целом одно домохозяйство региона тратило в среднем 1018 евро в месяц, свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления Латвии (CSP).

Как и в других регионах страны, значительную часть семейного бюджета жители Латгалии расходовали на продукты питания и безалкогольные напитки. На них приходилось **29,8% всех потребительских расходов, или 132,81 евро в месяц на одного человека.

Расходы на жилье составляли 16,1% семейного бюджета, или 71,88 евро на человека в месяц.

На транспорт приходилось 12,7% расходов — 56,58 евро. На отдых, спорт и культуру жители Латгалии тратили 6,7% бюджета, или 29,67 евро на человека в месяц.

На рестораны и услуги размещения приходилось 3,4% расходов — в среднем 15,31 евро на человека ежемесячно.

В Латгалии пьют больше всего молока

Данные статистики показывают, что продуктовая корзина жителей Латгалии заметно отличается от средних показателей по стране. В регионе особенно велико потребление ряда традиционных основных продуктов.

В частности, Латгалия занимает первое место в Латвии по потреблению молока. В среднем один член домохозяйства выпивает 42 литра молока в год.

Это на 8,7 литра больше, чем в Риге, и на 6,2 литра превышает средний показатель по Латвии.

Выше среднего по стране в Латгалии и потребление свежей свинины. В прошлом году на одного члена домохозяйства приходилось в среднем 17 килограммов свежей свинины, в то время как в целом по Латвии — 13,2 килограмма.

Больше жители Латгалии едят и хлеба. В среднем на одного человека приходилось 29,6 килограмма хлеба в год против 26,6 килограмма в среднем по стране.

Больше колбасы и муки

Сравнительно высоким оказалось и потребление колбасных изделий. В Латгалии на одного человека приходилось в среднем 13,3 килограмма колбасы, тогда как средний показатель по Латвии составлял 10,6 килограмма.

Пшеничной муки жители региона потребляли 5,8 килограмма на человека против 4,5 килограмма в среднем по стране.

В Центральном статистическом управлении делают вывод, что повышенное потребление продуктов питания в Латгалии сосредоточено прежде всего в группах хлеба и зерновых продуктов, свинины и отдельных видов переработанного мяса.

Пресноводной рыбы едят почти втрое больше

Еще одно заметное отличие Латгалии — значительно более высокое потребление пресноводной рыбы.

В прошлом году жители региона съедали в среднем 2,7 килограмма пресноводной рыбы на одного члена домохозяйства, тогда как в среднем по Латвии этот показатель составлял всего один килограмм.

Потребление рыб семейства тресковых в Латгалии также оказалось самым высоким среди всех регионов страны. На одного человека приходилось около 540 граммов такой рыбы в год.

Для сравнения, в среднем по Латвии потребление тресковых составляло около 300 граммов на человека.

При этом ситуация с лососевыми рыбами противоположная. В Латгалии их потребление составляет всего 0,6 килограмма на человека, тогда как в среднем по стране — 1,4 килограмма.

В CSP отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать скорее о различиях в предпочтениях жителей при выборе видов рыбы, а не о том, что в Латгалии в целом едят однозначно больше или меньше рыбных продуктов.

Свинины больше, говядины — меньше

Различия между Латгалией и остальной Латвией хорошо заметны и в потреблении различных видов мяса.

Жители Латгалии больше среднего по стране потребляют свежей свинины, колбас, мясных консервов, а также других видов вяленого, соленого или копченого мяса.

В то же время потребление свежей говядины здесь значительно ниже среднего. В Латгалии на одного члена домохозяйства приходилось 0,5 килограмма свежей говядины, тогда как в среднем по Латвии — 1,2 килограмма.

Несколько меньше жители региона потребляют и мяса птицы — 9,8 килограмма на человека против 10,7 килограмма в среднем по стране.

Ниже среднего оказалось также потребление субпродуктов и свиных отрубов — 5,4 килограмма против 6,4 килограмма в среднем по Латвии.

Реже едят рис и сухие завтраки

Есть и другие продукты, потребление которых в Латгалии в прошлом году было ниже среднего по стране.

Так, риса здесь потребляли в среднем 1,5 килограмма на человека, тогда как в целом по Латвии — 1,8 килограмма.

Потребление сухих завтраков составляло 2,1 килограмма против 2,6 килограмма в среднем по стране.

Немного меньше жители Латгалии ели и макаронных изделий — 3,5 килограмма на человека против 3,7 килограмма в среднем по Латвии.

446 евро против 619 евро

Для сравнения, в целом по Латвии потребительские расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 619 евро в месяц на одного члена семьи.

При этом в среднем по стране на продукты питания приходилось 24% всех расходов, на жилье и коммунальные платежи — 16%, а на транспорт — 12%.

Таким образом, в Латгалии потребительские расходы на одного человека существенно ниже среднелатвийского уровня — 446 евро против 619 евро в месяц. При этом доля семейного бюджета, которую жители региона тратят на продукты питания и безалкогольные напитки, заметно выше: 29,8% против 24% в среднем по стране.