Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будет шумно - начинаются военные учения Namejs 2026 1 493

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
LETA
Изображение к статье: солдат на учениях

С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные Национальными вооруженными силами (НВС) всеобъемлющие учения по государственной обороне "Namejs 2026", сообщили в НВС.

В учениях "Namejs 2026" примут участие солдаты и земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил.

Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между НВС, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами государственной безопасности, рядом самоуправлений и предприятиями.

В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны.

В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач, одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника.

Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях.

В учениях примут участие около 12 000 солдат и земессаргов из Латвии и стран-союзников.

Учения организуются в сотрудничестве со штабом Многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие военнослужащие из Канады, США, Эстонии, Литвы и других стран-союзников. В учениях также будут задействованы подразделения, входящие в состав Многонациональной дивизии НАТО "Север", а также Подразделение по интеграции сил НАТО в Латвии.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гастарбайтеры
Изображение к статье: лого CSDD
Изображение к статье: Святой Самуил
Изображение к статье: Образование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: корзины с боровиками Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: фрагмент переписки
Наша Латвия
Изображение к статье: пассажиры садятся в электричку
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижские микрорайоны
Наша Латвия
6
Изображение к статье: тело в пакете у магазина
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: Сотрудники
В мире
Изображение к статье: корзины с боровиками Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: фрагмент переписки
Наша Латвия
Изображение к статье: пассажиры садятся в электричку
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео