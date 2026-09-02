С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные Национальными вооруженными силами (НВС) всеобъемлющие учения по государственной обороне "Namejs 2026", сообщили в НВС.

В учениях "Namejs 2026" примут участие солдаты и земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил.

Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между НВС, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами государственной безопасности, рядом самоуправлений и предприятиями.

В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны.

В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач, одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника.

Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях.

В учениях примут участие около 12 000 солдат и земессаргов из Латвии и стран-союзников.

Учения организуются в сотрудничестве со штабом Многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие военнослужащие из Канады, США, Эстонии, Литвы и других стран-союзников. В учениях также будут задействованы подразделения, входящие в состав Многонациональной дивизии НАТО "Север", а также Подразделение по интеграции сил НАТО в Латвии.