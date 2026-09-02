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Чье зерно идет через Латвию? В портах начинается проверка 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зерно

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна, проходящего через латвийские порты. Причиной стала информация о риске того, что через Латвию под российскими документами может перевозиться зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины.

На пятницу, 4 сентября, премьер созвал внеочередное заседание правительства. Ответственные министерства и учреждения должны будут представить информацию об объемах и происхождении грузов.

Как сообщила советник премьера по коммуникациям Элина Шверна, во время недавнего визита Кулбергса в Киев была получена информация о необычно быстром росте спроса на транзит и перевалку зерна из России.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким латвийская сторона также получила данные о значительных объемах зерна, вывезенного с оккупированных украинских территорий.

Существует риск, что часть этого зерна может перевозиться через латвийские порты с документами, указывающими российское происхождение продукции.

«Это очень серьезная информация, которую Латвия не может игнорировать. Если высшие должностные лица Украины указывают на такой риск и одновременно мы наблюдаем необычный рост спроса на транзит российского зерна, наша обязанность — действовать незамедлительно. Мы не можем позволить, чтобы наши железные дороги и порты служили резервным коридором для российской военной экономики», — заявил Кулбергс.

Экспортеры переключаются на Балтийское море

Ранее сообщалось, что российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из портов Черного и Азовского морей в сторону Балтики на фоне украинских ударов по судам и портовой инфраструктуре.

В прошлом экспортном сезоне — с июля 2025-го по июнь 2026 года — через российские порты Черного и Азовского морей было вывезено 46,3 млн тонн зерна, или около 90% российского зернового экспорта. Через российские порты Балтийского моря было отправлено лишь около миллиона тонн.

Однако ситуация быстро меняется. По данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна через российские порты Балтийского моря достиг уже пяти миллионов тонн. Для сравнения, аналогичный показатель для Новороссийска и Туапсе составил около шести миллионов тонн.

Кроме того, российские экспортеры все чаще рассматривают возможность использования портов стран Балтии, прежде всего Латвии. Ожидается, что уже в сентябре объем таких перевозок может резко увеличиться.

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#транзит #Украина #Латвия #экспорт #порты #зерно #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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