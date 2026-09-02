Роберт, который в 2025 году вместе с семьей перебрался жить в Испанию, резко высказался о состоянии рижских микрорайонов. По его мнению, некоторые из них до сих пор выглядят как Советский Союз.

«Въезжаешь в Ригу — Пурвциемс, Плявниеки, Кенгарагс, Чиекуркалнс и так далее — это СССР! Жёсткий СССР! Неужели люди этого не видят? Выехали бы за пределы Латвии — увидели бы, как должно быть в Европе», — написал Равиньш.

Самое печальное, по его словам, что это столица Латвии.

Высказывание вызвало активную дискуссию. Одни согласились, что старый жилой фонд нуждается в обновлении, другие назвали сравнение преувеличенным и напомнили, что похожие районы есть и в других европейских городах.

«Как эти места могут выглядеть иначе, если средний возраст домов — около 60 лет, а средний возраст их жителей примерно такой же? — отметил один из участников обсуждения. — О какой массовой реновации можно говорить, если пенсии настолько низкие?»

Другие напомнили, что масштабы Риги и небольших городов несопоставимы. Например, только в Плявниеки проживает около 40 тысяч человек, тогда как во всей Сигулде — около 15 тысяч.

Сам Роберт в ответ указал на разницу в бюджетах городов и привёл Сигулду в качестве примера: «Хуже всего то, что сами люди отказываются от реновации. В Сигулде, например, почти все дома отремонтированы — очень красивый город».

Впрочем, комментаторы отметили, что реновация многоквартирных домов требует значительных средств и зависит прежде всего от самих собственников. «Дома утепляют собственники, а не самоуправление», — напомнил один из пользователей.

Другие и вовсе заявили, что проблема характерна не только для Латвии. «Часть Европы выглядит точно так же. Эти районы ведь были построены во времена СССР», — написал один из участников дискуссии.

Роберт с этим не согласился и заявил, что за пределами Латвии не видел подобных кирпичных советских построек. В ответ ему посоветовали побывать в Болгарии.

Отдельно пользователи спросили, что конкретно он предлагает сделать для изменения ситуации. Другие отметили, что именно из-за состояния жилого фонда многие рижане переезжают в другие города и пригороды.