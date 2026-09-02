3 сентября 2026 года чтят память апостола от 70 Фаддея Проповедника. Он был учеником и помощником Иоанна Крестителя. Имя Фаддея считалось одним из самых удачных. Недаром говорилось: «Кто Фаддей — тот счастьем владей».

О чем вспоминают в Церкви 3 сентября 2026 года

Фаддей родился в сирийском городе Едесса в I веке и был современником Христа. Он отправился в Иерусалим, чтобы понять, что такое христианство, и там уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя. Одна встреча полностью изменила его жизнь, он бросил все, чем занимался ранее, и последовал за Иоанном, который крестил его в Иордане. А потом он познакомился с самим Иисусом и с той поры следовал за ним.

Он был избран в число апостолов от 70. После смерти и воскрешения Христа ему досталось проповедовать в Сирии и Месопотамии. Так он вернулся в родные края и смог основать там два храма: один — в Едессе, другой — в Вирите. Он неустанно перемещался, проповедовал и творил чудеса, обращая в веру не только простых людей, но и языческих жрецов и даже князя по имени Авгарь. Так в пути он дошел до финикийского города Вирита (нынешний Бейрут), где то ли мирно скончался в 44 году, то ли, по другим источникам, принял мученическую смерть в 50-м.

Смысл праздника

Вспоминается один из многих, но от того не менее важных, учеников Иисуса, которые жизнь положили на распространение знания о вере среди людей.

Народные приметы погоды

— Если в этот день ясно — тепло и солнечно будет еще 4 недели.

— Верхушки берёз пожелтели — к ранней осени.

— Много рябины — осень будет дождливой.

Что можно делать 3 сентября 2026 года

— Прекрасный день, чтобы заказать себе пошив какой-то вещи или просто купить одежду в магазине.

— Пора собирать яблоки.

— Отличный день для приготовления любых заготовок из яблок — компотов, варенья. Можно сушить яблочные дольки и делать пастилу.

— Принято сеять щавель.

— Пора начинать квасить капусту.

— Очень важно сегодня поухаживать за волосами.

Что нельзя делать 3 сентября 2026 года

— Нельзя слушать чужих советов.

— Очень плохо отправлять детей гулять одних.

— Не пускайте в дом чужих.

— Не стоит ходить сегодня в гости.