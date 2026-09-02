По данным ЦСУ, в 2025 году жители Курземе потребляли больше хлеба, чем жители других регионов страны. В среднем на одного человека приходилось 32,6 кг хлеба в год, тогда как в целом по Латвии — 26,6 кг. Меньше всего хлеба потребляли в Рижском регионе — 22,8 кг на человека.

Заметно выше среднего оказалось и потребление картофеля: в Курземе — 50,5 кг на человека в год, в среднем по Латвии — 37,4 кг.

Жители Курземе также чаще включали в рацион свинину — 16,9 кг в год на человека против 13,2 кг в среднем по стране. Немного больше свинины потребляли только в Латгале — 17 кг.

Курземе лидирует по потреблению яиц

Особенно заметно Курземе выделяется по потреблению яиц. В среднем здесь на одного человека приходилось почти 220 яиц в год, тогда как средний показатель по Латвии составлял около 192 яиц.

Курземе также лидировала по потреблению копченой рыбы лососевых пород — около 500 граммов на человека в год. Для сравнения, в Латгале этот показатель составлял 360 граммов.

Больше клубники, но меньше яблок

Среди фруктов и ягод жители Курземе особенно выделялись любовью к клубнике: ее потребление достигало 7,1 кг на человека в год, что более чем вдвое превышало средний показатель по Латвии — 3,5 кг.

Черники в Курземе потребляли 1,6 кг против 1,2 кг в среднем по стране.

При этом яблок здесь ели меньше — 10 кг на человека в год против 11,2 кг в среднем по Латвии.

В целом по Латвии расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 619 евро на одного члена семьи в месяц. Около 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% — на жилье и коммунальные услуги, 12% — на транспорт.