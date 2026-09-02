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Готова ли Латвия к следующей буре? От Кулбергса требуют ответов 0 51

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Итоги стихии

ИИ

Оппозиция потребовала от премьер-министра Андриса Кулбергса объяснить, насколько система гражданской защиты и критически важные службы Латвии готовы к чрезвычайным ситуациям после масштабной августовской бури.

В запросе премьеру депутаты напоминают, что буря 22 августа и последовавшая за ней ночь привели к массовым перебоям с электричеством, повреждению транспортной инфраструктуры, проблемам с мобильной связью и недоступности ряда важных для населения услуг.

Подчеркивается, что система гражданской защиты должна быть готова не только к событиям, масштаб которых можно заранее спрогнозировать, но и к маловероятным кризисам с тяжелыми последствиями.

Почему не было заседания по кризисному управлению?

Один из главных вопросов оппозиции касается действий Центра кризисного управления (КVC). Депутаты хотят знать, почему 23 августа центр не предложил созвать правительственное заседание по кризисному управлению, хотя к тому моменту последствия бури затронули сразу несколько отраслей и стали очевидны проблемы с координацией.

Кроме того, хотят выяснить, какое государственное ведомство отвечает за проверку общей готовности системы гражданской защиты к ситуации, когда одновременно возникают перебои с электричеством, электронной связью, поставками топлива, финансовыми и муниципальными услугами.

Оппозиция просит правительство перечислить меры, предпринятые за последние три месяца для повышения готовности жителей и экстренных служб к различным кризисам, как это предусмотрено правительственным планом действий.

Напомним, что 22 августа и в последовавшую ночь Латвию накрыла сильнейшая за последние десятилетия летняя буря. В отдельных районах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.

Стихия нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. Первоначально без электричества остались около 277 000 клиентов. В ряде районов вслед за отключением электричества возникли проблемы с мобильной связью, перестали работать некоторые автозаправочные станции и магазины.

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#мобильная связь #буря #Латвия #оппозиция #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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