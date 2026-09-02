Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду рассмотрит для передачи в первом чтении поправки к закону, предусматривающие присвоение персонального кода иностранцам, которые запрашивают визу с правом на трудоустройство в Латвии.

Поправки к Закону о регистре физических лиц предусматривают расширение полномочий дипломатических и консульских представительств Латвии в вопросах внесения граждан третьих стран в Регистр физических лиц в случаях, когда они запрашивают визу с правом на работу в Латвии.

Законопроект разработан с учетом информационного доклада об усовершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии, принятого на заседании Кабинета министров в декабре 2025 года. Тогда Министерству внутренних дел было поручено оценить возможные решения, позволяющие присваивать уникальный идентификатор всем гражданам третьих стран, законно находящимся в Латвии.

Визы с правом на трудоустройство выдают как Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), так и дипломатические и консульские представительства Латвии.

В настоящее время сведения о лицах, запрашивающих визу с правом на работу в Латвии, регистрируются в Национальной визовой информационной системе (NVIS). Однако латвийский персональный код таким людям не присваивается, поэтому их данные не вносятся в Регистр физических лиц.

Ряд государственных учреждений, в том числе Служба государственных доходов, Национальная служба здравоохранения, Государственное агентство социального страхования, Центральное статистическое управление и Дирекция автотранспорта, столкнулись с проблемами при идентификации таких людей из-за отсутствия единого идентификатора.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем сведения об иностранцах, запрашивающих визу с правом на трудоустройство в Латвии, смогут вносить и обновлять в Регистре физических лиц также дипломатические и консульские представительства. При этом иностранцу будет присваиваться единый персональный код.

Это должно упростить идентификацию иностранцев, а в дальнейшем — и администрирование налогов, связанных с их трудоустройством в Латвии.

Данные иностранца будут вноситься в Регистр физических лиц после принятия решения о выдаче ему визы с правом на трудоустройство. Присвоенный в Латвии персональный код будет указан на визовой наклейке.

Иностранец сможет сообщить этот код работодателю, который будет использовать его при подаче в Службу государственных доходов сведений о начале трудовых отношений.

Законопроект также предусматривает возможность обновлять в Регистре физических лиц сведения о прекращении действия указанного иностранцем контактного адреса. Это позволит поддерживать данные в актуальном состоянии, если человек больше не доступен по ранее указанному адресу.

О прекращении действия контактного адреса иностранец сможет сообщить PMLP, а в определенных случаях это смогут сделать и другие компетентные лица.