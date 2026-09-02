17 сентября Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении отстраненного преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA), руководителя кафедры старинной музыки Мариса Купчса. Его обвиняют в сексуальном насилии над студентками.

Прокуратура, не называя имени обвиняемого, ранее сообщала, что мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

Поездка со студенткой и гостиничный номер

Согласно обвинению, мужчина, работавший профессором высшего учебного заведения, во время учебной поездки пригласил к себе в гостиничный номер студентку первого курса. Как утверждает прокуратура, девушка согласилась, доверяя преподавателю и признавая его авторитет.

В номере они употребляли алкоголь, который мужчина, по версии следствия, приобрел заранее. Студентка сильно опьянела и перестала понимать происходящее вокруг.

Обвинение утверждает, что мужчина воспользовался ее беспомощным состоянием, применил физическую силу и совершил действия сексуального характера.

По версии прокуратуры, после возвращения из поездки преподаватель решил продолжить сексуальные отношения со студенткой. Используя свой авторитет, он якобы систематически давал ей понять, что дальнейшее образование и карьерные перспективы зависят от сотрудничества с ним, в том числе от сексуальных отношений.

Как утверждает обвинение, мужчина регулярно отправлял студентке сообщения, приглашал ее на встречи, оплачивал обеды и покупал подарки, стремясь завоевать ее доверие и добиться эмоциональной зависимости.

В дальнейшем, по данным прокуратуры, в различных гостиничных номерах он неоднократно совершал со студенткой действия сексуального характера против ее воли. Следствие считает, что девушка боялась прекратить отношения из-за возможных последствий для учебы и профессиональной карьеры.

В деле фигурирует еще одна студентка

В обвинении говорится и о другой студентке первого курса.

По версии прокуратуры, преподаватель пригласил ее на некое торжественное мероприятие, сообщив, что там будут присутствовать и другие люди. Однако указанным местом оказался гостиничный номер.

Как утверждается, студентка согласилась прийти, поскольку опасалась, что отказ может негативно сказаться на ее дальнейшей карьере. По данным обвинения, преподаватель, злоупотребив своим авторитетом и применив физическую силу, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Прокуратура подчеркивает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не установлена в предусмотренном законом порядке.

Полиция получила показания более 60 человек

Скандал вокруг JVLMA начался весной 2024 года. 8 марта программа Латвийского телевидения Kultūršoks показала сюжет о сексуальных домогательствах в академии. В нем на условиях анонимности рассказали о своем опыте семь женщин.

13 марта ректор JVLMA обратился в Государственную полицию с просьбой проверить прозвучавшую в передаче информацию.

По данным полиции, ей стало известно как минимум о пяти студентках, которые могли пострадать от преступлений сексуального характера. Однако сотрудничать со следствием согласились две из них.

В ходе досудебного расследования были проведены многочисленные процессуальные и следственные действия. В общей сложности показания получили более чем от 60 человек.

24 января 2025 года уголовное дело было передано прокуратуре Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

Купчс отстранен от работы

JVLMA ранее отстранила Мариса Купчса. Впоследствии Рижский окружной суд постановил восстановить его в должности. Однако этот трудовой спор касался правильности применения академией норм законодательства и не был связан с оценкой обвинений по уголовному делу.

Суд пришел к выводу, что решение Государственной полиции о применении к преподавателю меры пресечения могло служить основанием для его отстранения, но не увольнения.

Верховный суд, отказавшись возбуждать кассационное производство, также указал, что при увольнении Купчса академия применила неправильную норму Закона о труде.

Представитель Купчса Андрис Екабсонс ранее пояснял, что из-за действующего запрета заниматься определенной деятельностью Купчс не может исполнять свои должностные обязанности. В случае завершения уголовного процесса оправдательным решением он сможет вернуться к работе.

По информации Латвийского телевидения, в настоящее время Купчс отстранен от работы в JVLMA без сохранения заработной платы.

В Государственной полиции также сообщили, что других уголовных процессов, связанных с предполагаемыми действиями сексуального характера преподавателей академии в отношении студенток, в производстве полиции нет.

На фоне скандала совет JVLMA выразил недоверие ректору Гунтарсу Пранису и призвал его уйти в отставку. Позднее Пранис покинул должность. Новым ректором академии была избрана Илона Мейя.