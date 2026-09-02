Пережитая в августе буря показала серьезную уязвимость мобильной связи в Латвии: после отключения электричества жители некоторых районов почти сутки оставались без интернета и мобильной сети, а в отдельных местах Латгалии — до двух суток. Объединение сообществ латвийских сеньоров (LSKA) считает, что операторы должны быть обязаны обеспечивать автономную работу мобильной связи не менее 72 часов.

Как сообщила заместитель председателя правления LSKA Лилита Калная, ситуация, когда из-за бури или другой чрезвычайной ситуации одновременно с электричеством пропадает мобильная связь, представляет уже не просто бытовую проблему, а угрозу безопасности людей.

По данным организации, после августовской бури в некоторых местах Латвии мобильная связь и интернет отсутствовали почти сутки, а в отдельных районах Латгалии — до двух суток. В некоторых хуторах электричества не было даже семь дней.

Связь должна продержаться трое суток

LSKA предлагает установить для операторов мобильной связи обязательный минимальный уровень устойчивости инфраструктуры.

Главное требование — базовые станции и другая необходимая инфраструктура должны обеспечивать работу мобильной связи без внешнего электроснабжения как минимум в течение 72 часов.

В организации обращают внимание, что, судя по публично доступной информации, аккумуляторов многих базовых станций во время последней бури хватило всего на несколько часов.

Если человек не может связаться с родственниками, получить актуальную информацию или вызвать экстренные службы, проблема выходит далеко за рамки обычного отсутствия интернета, подчеркивают в объединении.

Предлагают включать национальный роуминг

Еще одним решением может стать национальный роуминг в кризисных ситуациях.

LSKA предлагает создать систему, при которой телефон абонента сможет подключаться к сети другого оператора, если сеть его собственного оператора в конкретном районе перестала работать.

По мнению организации, во многих случаях это позволило бы сохранить хотя бы минимальную возможность связи.

Кроме того, в каждом самоуправлении предлагается заранее определить известные жителям места, куда можно прийти во время кризиса. Там должны быть электричество, возможность зарядить телефон, получить информацию и питьевую воду, а при необходимости — связаться с экстренными службами.

«Государство эту проверку не прошло»

В LSKA довольно жестко оценивают последствия августовской бури, называя произошедшее проверкой готовности государства к кризису, которую оно «не прошло».

Организация обращает внимание на принцип 72 часов. От жителей ожидают, что в случае серьезного кризиса они смогут первые трое суток обходиться собственными запасами воды, продуктов, лекарств, источников света и энергии.

По мнению LSKA, логично требовать такой же автономности и от критически важной инфраструктуры мобильной связи.

Объединение также призывает повышать устойчивость самой системы электроснабжения. В некоторых местах последствия бури не удалось устранить даже за неделю, и людям приходилось все это время жить без электричества, холодильника и возможности зарядить телефон.

Особенно опасно для пожилых и одиноких людей

Наиболее уязвимыми при продолжительном отсутствии связи становятся пожилые люди, социально незащищенные жители, одинокие люди и лица с хроническими заболеваниями.

Для пожилого человека мобильный телефон зачастую является единственным быстрым способом связаться с детьми, соседями, социальным работником или медиками.

При внезапном ухудшении здоровья решающими могут оказаться не часы, а минуты. Однако даже номер экстренной помощи 112 бесполезен там, где отсутствует доступная мобильная сеть.

Дополнительные проблемы возникают у людей, которым необходимы работающие от электричества медицинские устройства или холодильники для хранения лекарств. Если одновременно исчезают электричество, интернет и мобильная связь, становится значительно сложнее вызвать помощь или хотя бы узнать, где находится ближайшая работающая аптека.

Без света оставались до 285 тысяч подключений

Масштаб августовской бури оказался значительным. После стихии в Латвии пришлось устранить 3765 повреждений электролиний.

В наиболее тяжелый момент без электричества одновременно оставались до 285 000 подключений Sadales tīkls. В нескольких краях перебои с электроснабжением продолжались более 72 часов.

По имеющимся данным, буря в той или иной степени затронула от 80% до 90% территории страны.

После произошедшего Министерство климата и энергетики уже предложило оценить возможность дополнительной защиты линий электропередачи, создания альтернативного энергоснабжения телекоммуникационной инфраструктуры и введения национального роуминга в чрезвычайных ситуациях.

Также власти признали необходимость улучшить координацию действий во время кризисов и систему информирования населения при массовых перебоях с электричеством и связью.

Августовская буря показала, насколько тесно сегодня связаны электричество, мобильная сеть и безопасность населения. LSKA предлагает закрепить простой принцип: если государство рекомендует каждому жителю быть готовым самостоятельно продержаться первые 72 часа кризиса, то и мобильная связь должна быть способна работать без внешнего электроснабжения как минимум те же трое суток.