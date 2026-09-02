Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия готовится к выборам в состоянии повышенной тревожности 5 549

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: урна для выборов
ФОТО: LETA

Похоже, Латвия никогда еще не испытывала таких серьезных опасений о том, как пройдут выборы и не будет ли неприятных неожиданностей. Причины здесь и в технических неполадках, которые возникли во время местных выборов 2025 года, и в растущей внешней угрозе.

Кибератаки, наряду с распространением дезинформации, считаются одним из наиболее значительных рисков влияния на выборы извне. Попытки России вмешиваться в политику других стран, включая избирательные процессы, давно ни для кого не секрет. Обычно это проявляется в попытках склонить чашу весов в пользу партии, которая лучше соответствует интересам Кремля. Или просто в создании локального политического кризиса и тем самым ослаблении поддержки Украины.

В последнее время различные эксперты часто заявляли, что Россия сейчас не готова к прямой конфронтации и войне с НАТО, но тем выше вероятность различных гибридных операций. Насколько мы можем быть уверены, что выборы в Сейм, запланированные на осень, не будут использованы для этого?

"Мы живем в такое интересное время, общество обеспокоено, и, конечно же, это влияет и на выборы. Мы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) тоже обеспокоены, но, несмотря на все риски, которые мы смогли представить и реализовать, у нас есть план В", - говорит председатель ЦИК Марис Звиедрис. Он добавляет: "Мы спрашиваем себя - что еще может произойти, к чему нам следует готовиться? Я был бы только рад, если бы кто-то сейчас указал на еще одну возможную проблему. Это означало бы, что у нас еще есть время, чтобы предотвратить это. Если бы мы знали, куда положить подушку безопасности, мы бы обязательно ее положили".

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сентябрь
Изображение к статье: Дрон
Изображение к статье: Почетный караул
Изображение к статье: Пенсионер без мобильной связи и электричества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что и где едят в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Виктор Гущин
Наша Латвия
Изображение к статье: Затопленная подводная лодка
В мире
Изображение к статье: Итоги стихии
Наша Латвия
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Что и где едят в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Виктор Гущин
Наша Латвия
Изображение к статье: Затопленная подводная лодка
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео