Похоже, Латвия никогда еще не испытывала таких серьезных опасений о том, как пройдут выборы и не будет ли неприятных неожиданностей. Причины здесь и в технических неполадках, которые возникли во время местных выборов 2025 года, и в растущей внешней угрозе.

Кибератаки, наряду с распространением дезинформации, считаются одним из наиболее значительных рисков влияния на выборы извне. Попытки России вмешиваться в политику других стран, включая избирательные процессы, давно ни для кого не секрет. Обычно это проявляется в попытках склонить чашу весов в пользу партии, которая лучше соответствует интересам Кремля. Или просто в создании локального политического кризиса и тем самым ослаблении поддержки Украины.

В последнее время различные эксперты часто заявляли, что Россия сейчас не готова к прямой конфронтации и войне с НАТО, но тем выше вероятность различных гибридных операций. Насколько мы можем быть уверены, что выборы в Сейм, запланированные на осень, не будут использованы для этого?

"Мы живем в такое интересное время, общество обеспокоено, и, конечно же, это влияет и на выборы. Мы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) тоже обеспокоены, но, несмотря на все риски, которые мы смогли представить и реализовать, у нас есть план В", - говорит председатель ЦИК Марис Звиедрис. Он добавляет: "Мы спрашиваем себя - что еще может произойти, к чему нам следует готовиться? Я был бы только рад, если бы кто-то сейчас указал на еще одну возможную проблему. Это означало бы, что у нас еще есть время, чтобы предотвратить это. Если бы мы знали, куда положить подушку безопасности, мы бы обязательно ее положили".