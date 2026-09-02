Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия назвала сумму, которую планирует выделить пострадавшему от стихии Непалу 0 331

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стихия

ИИ

Латвия планирует выделить 100 000 евро на помощь жителям Непала, пострадавшим от разрушительного наводнения. Соответствующее предложение Министерства иностранных дел предстоит рассмотреть правительству.

Средства предполагается перечислить в специально созданный Фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий. Деньги планируется выделить из государственного бюджета на непредвиденные расходы.

Как отмечает МИД, Непал обратился к международному сообществу за помощью. О финансовой и гуманитарной поддержке уже объявили Евросоюз, Великобритания, США, Чехия, Южная Корея, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Окончательное решение о выделении 100 000 евро должно принять правительство Латвии.

33 гражданина Латвии остаются пропавшими без вести

МИД напоминает, что в подготовленный Департаментом туризма Непала список пропавших без вести включены 33 гражданина Латвии. Об их исчезновении родственники сообщили Консульскому департаменту латвийского внешнеполитического ведомства.

Непальские спасательные службы совместно с консульскими представительствами стран ЕС продолжают поиски и идентификацию пропавших.

Напомним, что катастрофа произошла 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, после чего произошел прорыв ледникового озера и начались масштабные водно-грязевые потоки. Стихия нанесла серьезный ущерб Непалу и Китаю.

По данным на 2 сентября, подтверждена гибель 1127 человек, еще 4858 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских туристов путешествовали в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

По имеющейся у МИД информации, трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в пострадавшем регионе, не пострадали. Судьба еще 33 человек остается неизвестной.

×
#катастрофа #туризм #Латвия #помощь #Непал #гуманитарная помощь #стихийное бедствие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Итоги стихии
Изображение к статье: Зерно
Изображение к статье: Собака у магазина
Изображение к статье: RNP

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Райвис Мелнис
Политика
1
Изображение к статье: Фаддей Проповедник
Наша Латвия
Изображение к статье: Конопля
ЧП и криминал
Изображение к статье: Суд идет
Наша Латвия
Изображение к статье: Константин Богомолов и Ксения Собчак
Lifenews
Изображение к статье: Скандал в ресторане
Lifenews
Изображение к статье: Райвис Мелнис
Политика
1
Изображение к статье: Фаддей Проповедник
Наша Латвия
Изображение к статье: Конопля
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео