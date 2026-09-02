Латвия планирует выделить 100 000 евро на помощь жителям Непала, пострадавшим от разрушительного наводнения. Соответствующее предложение Министерства иностранных дел предстоит рассмотреть правительству.

Средства предполагается перечислить в специально созданный Фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий. Деньги планируется выделить из государственного бюджета на непредвиденные расходы.

Как отмечает МИД, Непал обратился к международному сообществу за помощью. О финансовой и гуманитарной поддержке уже объявили Евросоюз, Великобритания, США, Чехия, Южная Корея, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Окончательное решение о выделении 100 000 евро должно принять правительство Латвии.

33 гражданина Латвии остаются пропавшими без вести

МИД напоминает, что в подготовленный Департаментом туризма Непала список пропавших без вести включены 33 гражданина Латвии. Об их исчезновении родственники сообщили Консульскому департаменту латвийского внешнеполитического ведомства.

Непальские спасательные службы совместно с консульскими представительствами стран ЕС продолжают поиски и идентификацию пропавших.

Напомним, что катастрофа произошла 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, после чего произошел прорыв ледникового озера и начались масштабные водно-грязевые потоки. Стихия нанесла серьезный ущерб Непалу и Китаю.

По данным на 2 сентября, подтверждена гибель 1127 человек, еще 4858 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских туристов путешествовали в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

По имеющейся у МИД информации, трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в пострадавшем регионе, не пострадали. Судьба еще 33 человек остается неизвестной.