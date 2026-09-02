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Латышского режиссера в больнице использование русского языка взволновало больше его грыжи 9 3070

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: в больнице Страдиня

Режиссер Сандий Семёнов перенес операцию в больнице Страдиня из-за паховой грыжи. В беседе с изданием «Privātā Dzīve» он рассказал, что во время пребывания в больнице обратил внимание на широкое использование русского языка при общении с пациентами.

«Меня это удивило. Я понимаю, что врачи хотят, чтобы пациент все понял, но в государственной больнице, где операции оплачиваются за счет денег налогоплательщиков, это, на мой взгляд, не должно быть нормой», — считает Семёнов.

Режиссер также рассказал о разговоре с медсестрой, которая много лет работала в скандинавских странах.

«Она рассказала, что там общение с пациентами происходило только на языке соответствующей страны. Если пациент его не знал, приглашали переводчика. В Латвии мы слишком терпимы к людям, говорящим на других языках. Печально, что люди, всю жизнь прожившие в Латвии, не способны хотя бы выучить латышский язык на таком уровне, чтобы рассказать о состоянии своего здоровья», — заявил Семёнов.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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