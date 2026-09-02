В Латвии смягчили условия государственного финансирования небольших школ. В 2026/2027 учебном году минимальный порог для получения пропорционального финансирования в предусмотренных переходными правилами случаях снижен с 30 до 15 учеников. Власти объясняют решение необходимостью поддержать небольшие сельские и приграничные школы.

Правительство утвердило подготовленные Министерством образования и науки поправки к правилам финансирования труда педагогов в рамках новой модели «Programma skolā» («Программа в школе»). Изменения должны дать школам и самоуправлениям больше гибкости при переходе на новую систему.

С 30 учеников до 15

Одно из наиболее заметных изменений касается небольших школ. В 2026/2027 учебном году минимальное количество учащихся для получения пропорционального государственного финансирования в рамках переходного решения уменьшено с 30 до 15.

Премьер-министр Андрис Кулбергс отметил, что одинаковые требования нельзя механически применять, например, к школе в центре Риги и небольшому учебному заведению в сельской местности или у границы. По мнению правительства, снижение порога должно уменьшить риск того, что изменение числа учеников всего на несколько человек сразу создаст школе финансовые проблемы.

Для каких школ предусмотрены послабления

Переходные условия предусмотрены прежде всего для школ, где особенно важно сохранить доступность образования. Речь идет о приграничных учебных заведениях и школах с высоким риском доступности образования, а также о школах, где не менее половины учащихся осваивают специальные образовательные программы, единственной средней школе в самоуправлении и учреждениях, для которых действуют исключительные условия.

Для этих учебных заведений в 1–6-х классах допускается отклонение от установленного критерия количества учеников в пределах 25%, а в 7–9-х классах — 10%.

В средней школе до 1 сентября 2027 года сохраняется переходное решение: если учебное заведение не соответствует основным количественным критериям, для получения пропорционального финансирования в группе классов должно быть не менее 15 учеников.

Новая система заработала с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года государственное финансирование зарплат педагогов основной и средней школы рассчитывается по методологии новой модели «Programma skolā». Ранее система была введена частично. На ее полноценное внедрение в бюджете 2026 года предусмотрено дополнительно около 45 млн евро, а в 2027 году — более 90,5 млн евро.

При разработке модели государство учитывает не только количество учеников, но и расположение школы. Особые условия предусмотрены, в частности, для учебных заведений в 15-километровой зоне у внешней границы Евросоюза и школ, от которых до ближайшей альтернативной школы ученику пришлось бы добираться более 30 минут.

В Министерстве образования подчеркивают, что переходный период должен дать самоуправлениям время адаптировать школьную сеть, не создавая при этом угрозы доступности образования и стабильности финансирования зарплат учителей.