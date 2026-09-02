Проект предусматривает строительство многоквартирных домов с целью повышения доступности недорогого жилья в регионах для специалистов различных отраслей. Планируется, что частные партнеры обеспечат проектирование, строительство и управление этими жилыми единицами. В свою очередь, государство и самоуправления должны обеспечить доступную арендную плату, соответствующую среднему уровню дохода в регионе.

Как заявил глава Алуксненского края Дзинтарс Адлерс, самоуправление решило не участвовать в программе, потому что предлагаемый проект слишком дорог. При этом сам край планирует организовать конкурс для предпринимателей на территории, где планировалось развивать жилищный фонд. В ближайшие годы в Алуксненском крае прогнозируется спрос на почти 50 арендных квартир для специалистов таких отраслей, как здравоохранение, образование, деревообработка и сельское хозяйство.

"В настоящее время интереса со стороны предприятий в восточном приграничном регионе не так много, поэтому самоуправление должно создать определенные предпосылки для этого интереса. Но, на мой взгляд, это должны были понять не только мы, но и все правительство. Чем дальше от Риги, тем ближе к восточному приграничному региону, и там должны были быть совершенно другие условия, которые стимулировали бы привлечение предприятий", - сказал Адлерс.

Программу реализует "Valsts nekustamie īpašumi" в сотрудничестве с самоуправлениями и частным сектором. На первом этапе планировалось в шести самоуправлениях построить 1290 единиц жилья по сниженной цене, а первые квартиры должны быть сданы в эксплуатацию в 2030 году. В свою очередь, во втором этапе рассматривалось строительство арендного жилья в 14 городах, но в августе 13 самоуправлений решили не продолжать участие в этой программе. В результате второй этап отменен.