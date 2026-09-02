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«Пляжные» электрички начнут курсировать по осеннему расписанию 0 154

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
LETA
Изображение к статье: пассажиры садятся в электричку
ФОТО: LETA

В направлении Царникавы и Дубулты поезда с сегодняшнего дня начнут курсировать по осеннему расписанию, сообщили в АО "Pasažieru vilciens" (PV), работающем под брендом "Vivi".

С началом учебного года количество отдыхающих на пляжах Рижского залива уменьшается, и пассажиропоток на этих маршрутах сокращается примерно на треть.

В осеннем расписании будет отменен ряд рейсов, при этом регулярность движения поездов сохранится на уровне предыдущих лет.

Из Риги в Царникаву будут отменены шесть рейсов, из Царникавы в Ригу - пять.

В осенний сезон поезда до Царникавы будут курсировать от одного до трех раз в час, до Саулкрасты - не реже одного раза в час, а до Скулте сохранится регулярное сообщение в наиболее востребованное утреннее и вечернее время.

В осеннем расписании из Риги в Дубулты будут отменены восемь рейсов, а еще семь рейсов будут курсировать только по выходным. Также из Дубулты в Ригу будут отменены восемь рейсов, а семь рейсов будут курсировать только по выходным.

Как отмечает PV, в летний сезон поезда между Ригой и Дубулты курсировали каждые 15 минут, а в осенний сезон такая регулярность сохранится в часы пик, в остальное же время поезда будут ходить два-три раза в час. Расписание движения поездов между Ригой и станцией Тукумс II не изменится - поезда продолжат курсировать раз в час.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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