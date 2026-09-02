В четверг, 3 сентября, в Латвии сохранится переменчивая погода с кратковременными дождями, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг и в течение дня во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни.

Небо будет переменно облачным. Подует слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. Ночью на побережье, а днем и в других районах страны порывы ветра будут достигать 10–15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +17…+21 градуса.

В Риге в ближайшие сутки облака временами будут рассеиваться, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +14 градусов, днем — до +20 градусов.