В общей сложности 11 предприятий в Риге принадлежат муниципалитету – совокупность их активов составляет 2 миллиарда евро, а годовой оборот 800 миллионов. Число работников – 9800.

Форум управления муниципальными предприятиями прошел на минувшей неделе в Рижской думе. Ни разу более чем за год работы в муниципалитете Ваш автор не видел столь заполненного зала пленарных заседаний – буквально негде яблоку упасть. Одни муниципальные предприниматели!

Коррупцию одолели, остались «инциденты»

«Я рад, что никому из нас не придет на ум говорить об искоренении коррупции, что когда-то было актуальным вопросом», – начал со светлой ноты мэр Виестурс Клейнбергс. «Прогрессивный» градоначальник утверждал с высокой трибуны, что уж последние-то пять лет корпоративное управление в городе – на высоте!

Теперь на повестке дня новые веяния:

выход рижских предприятий на биржу;

объединение крупных и малых компаний (Rīgas meži и зоопарка);

выход муниципальных фирм на уровень Рижской метрополии, то есть за пределы административных границ города (Rīgas satiksme, Rīgas ūdens).

– У нас есть два приоритета: повышать удовлетворенность сервисом и повышать прибыльность, – отметил исполнительный директор Риги Янис Ланге, который по службе является держателем акций муниципальных предприятий. Проблем, конечно, хватает. Так, одной из причин головной боли городских властей недавно стал Центральный рынок. Но, уверен господин Ланге – все у нас получится…

Андрис Графс руководит Консультативным советом управления обществ капитала столицы. На его взгляд, очень хорошо, что предприятиями руководят независимые советы – а по кризисам и инцидентам принимаются быстрые решения.

Потому что без воды…

Кришьянис Круминьш, председатель правления городского водоканала Rīgas ūdens, начал с того, что в молодости у него был случай – заглох двигатель машины, слава богу, друг помог. Теперь он в багажнике всегда возит и провода для прикуривания, и трос, и даже мачете! Все это – в тему непрерывности деятельности системообразующих предприятий.

Так, например, на столичном водоканале разработан детальный план деятельности в кризисной ситуации. Причем создавали его три сотрудника самой компании, которых «заперли на очистительной станции в Даугавгриве». Теперь в Rīgas ūdens имеется собственный запас топлива, есть генераторы, определен штат критически важного персонала. Ведь – «самое важное, это – обеспечить рижан питьевой водой».

В процессе изучения рисков на предприятии нашли целых 60 проблем, которые следовало бы исправить. «Мы – крупнейшее предприятие Латвии в области водного хозяйства, – с гордостью доложил собравшимся К.Круминьш. – Потому всегда готовы оказать помощь коллегам. Профессиональные учения Ūdenssargs (Водный страж) состоялись недавно в Закюмуйже, известном месторождении чистой родниковой воды».

В распоряжении Rīgas ūdens имеются мощные фильтры, позволяющие очищать воду, по словам председателя правления К.Круминьша, «хоть из пруда, хоть из канала».

«Могу прославить наших работников, которые смогли со всем разобраться в отсутствии мобильной связи», – похвалил подчиненных Круминьш. И добавил, что на всякий случай у них есть и рации.

И то верно – последняя буря показала, что на Tele2, Bite и LMT надеяться нельзя.

Кто развозит горожан

– Мы – крупнейший перевозчик в Латвии, – сообщила Джинета Иннуса, председатель правления Rīgas satiksme (RS). За многие годы у предприятия накоплен огромный опыт взаимодействия с политиками, юридическими и физическими лицами. «Сами по себе мы не живем в автономном мире изолированно от других».

– У нас есть знания, опыт, ресурсы, – похвалилась Д.Иннуса. Проводится сотрудничество как с министерствами, так и с негосударственными организациями – особенно это важно в сложных условиях сокращения числа пассажиров.

Одним из достижений в области оптимизации RS считает сокращение видов проездных билетов со 120 до 5-ти. Заработала система единого тарифа с электропоездами Vivi, что расширило транспортное пространство Рижской метрополии. Интегрированный план сообщения продолжат реализовывать до 2030 года.

Другой важной проблемой является кадровая – средний возраст водителя общественного транспорта Риги перевалил за 50 лет, потому RS принимает меры по привлечению молодежи с 18 лет для обучения и получения водительских прав категории D (пока этот возраст составляет 24 года).

Д.Иннуса затронула также тему «нулевой алкогольной толерантности» для водителей RS. Важно, чтобы людей не перевозили шоферы «с последствиями неправильного выбора, сделанного накануне».

Сегодняшние решения надежны, но они не стопроцентно гарантируют отсутствие пьяных за рулем троллейбусов, признала глава компании. Поэтому тестирование станет еще жестче.

Большинство (60%) пассажиров RS является льготниками. И в дальнейшем в компании считают необходимым сохранять билетные решения, которые Д.Иннуса назвала «примитивными»…

RNP по пути на биржу

Руководитель объединенного муниципального домоуправления Марис Озолиньш отметил, что, в отличие от ряда коллег из естественных монополий, Rīgas namu pārvaldnieks работает в конкурентной среде. Потому задача предприятия – «быть способным менять среду, а не приспосабливаться к ней».

Закон о публичных закупках, по мнению председателя правления RNP, существенно ограничивал мобильность предприятия – и его способность обеспечивать лучшее ценовое предложение. С августа для RNP он более не обязателен – ведь это акционерное общество, стремящееся предложить свои ценные бумаги потенциальным покупателям.

За год домоуправы муниципалитета участвуют в 400 собраниях квартирных собственников. Этим летом жильцы принимали решения о продолжении сотрудничества с RNP активней, ибо, по словам М.Озолиньша, люди вздохнули свободней в отсутствие счетов по отоплению. Так или иначе, законодательство позволяет решать судьбу своего дома относительным меньшинством жильцов.

В числе положительных факторов RNP назвал введение «умных» счетчиков воды – на ультразвуке, произведенных в Польше (выбраны на конкурсе). Их показания нельзя подделать, поэтому только за май разница в показаниях о потере воды сократилась с 38 до 2% ! До нуля сократить не получится – есть «технологические потери» в подвалах и т. д. В любом случае, в случае неоправданного увеличения потребления воды, дежурные бригады тут же спешат в адрес.

Масштаб RNP по-прежнему считается преимуществом – ведь следующий управдом в 10 раз меньше по объему обслуживаемых домов в Риге.

Марис Озолиньш пожелал от будущих совладельцев предприятия – четко определить, чего они хотят от предприятия. И – не вмешиваться в оперативное управление. Кроме того, председатель правления подчеркнул, что «мы – не социальный инструмент…».