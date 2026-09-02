Значительная часть этой российской тактики - это диверсионные акты, которые легко организовать с небольшими вложениями, но они достигают достаточно большого эффекта. К тому же трудно подготовиться к защите от таких гибридных действий, поскольку постоянно могут придумываться новые.

Говоря о причинах визита в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа и о том, свидетельствует ли он о еще больших угрозах безопасности для региона Балтийского моря, командующий НВС рассказал, что США и Украина обмениваются с Латвией разведывательной информацией, на которой мы основываем наши оценки ситуации с безопасностью, и эти данные не свидетельствуют о том, что Россия концентрирует войска у границ Латвии.

Мобилизация в России, однако, возможна, но Пуданс считает, что таким образом армия страны-агрессора могла бы получить сравнительно большое число, но слабо обученных людей, которых в основном "бросят" в боевые действия на Украине.

Тем временем в Латвии сегодня начинаются и продлятся месяц всеобъемлющие учения по государственной обороне "Namejs". Пуданс рассказал, что вооруженные силы Латвии на учениях стараются учиться на опыте боевых действий в мире, в том числе применять новые технологии и тактики, и больше концентрируются на трансформации способностей в реальные действия.

Пуданс отметил, что значительная часть осенних учений "Namejs" пройдет за пределами военных полигонов.