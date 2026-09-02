В среду на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Когда из-за облаков будет выглядывать солнце, температура воздуха достигнет +18..+21 градуса.

Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного, местами при дожде порывами до 14 метров в секунду.

В Риге 2 сентября временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. При слабом до умеренного западном ветре максимальная температура воздуха составит +20 градусов.