Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики предупреждают о грозовых ливнях 2 557

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
LETA
Изображение к статье: Цветы

В среду на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Когда из-за облаков будет выглядывать солнце, температура воздуха достигнет +18..+21 градуса.

Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного, местами при дожде порывами до 14 метров в секунду.

В Риге 2 сентября временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. При слабом до умеренного западном ветре максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фрагмент переписки
Изображение к статье: пассажиры садятся в электричку
Изображение к статье: солдат на учениях
Изображение к статье: Рижские микрорайоны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных
Изображение к статье: В салоне и багажнике автомобиля обнаружили четырех человек, незаконно перешедших границу с Беларусью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как поливать комнатные растения подкисленной водой
Дом и сад
Изображение к статье: флажки Украины и ЕС
В мире
Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео