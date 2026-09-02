“Спасибо NVA за классную возможность трудоустраивать школьников, но это был последний год, когда я это делаю. Мощного нового учебного года,” — пишет Иева.

На изображении, приложенном к публикации, видна переписка с молодым работником, в которой был получен довольно резкий ответ: “tad ps nauj”.

Такая коммуникация, разумеется, вызвала дискуссию о том, насколько молодые люди готовы к рабочей среде и какие навыки им следовало бы освоить до первого опыта работы. В то же время комментаторы напоминают — поступок одного молодого человека ещё не означает, что все такие. Автор записи Иева также поясняет в комментариях — такое сообщение было получено после того, как молодой человек получил меньшую зарплату, потому что недостаточно часто посещал работу.

“Но почему из-за глупого поступка одного молодого человека теперь нужно хоронить всех молодых людей?” — спрашивает пользовательница “Threads” @zaledaja. “Взрослые тоже бывают грубыми и невежливыми, но мы же всё-таки не считаем абсолютно всех людей такими только потому, что один такой есть.”

В свою очередь, @giiirtz допускает, что решение работодательницы могло быть связано не только с конкретным грубым сообщением, но и с общим опытом: “Допускаю, что человек просто оценил необходимые вложения в этот процесс по сравнению с полученным результатом, и результат оказался в одни ворота…”

Другие комментаторы также подчёркивают, что этот случай, возможно, всё же не характерен для всех молодых людей. “Хочется думать, что это всё-таки исключение…” — пишет @steinbergazane.

Несколько человек, однако, считают, что в такой ситуации следовало бы привлечь и родителей молодого человека: “Обычно в договорах летних работников есть контакты родителей — я бы им переслал.”

В комментариях не обошлось и без защиты молодых людей в целом. “Жаль, что так получилось. Я знаю по-настоящему замечательных молодых людей, которые от души выполняют порученные им задания,” — пишет @annebosix.