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У синоптиков - унылый прогноз на вторую половину недели 0 314

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
LETA
Изображение к статье: лужа
ФОТО: Unsplash

Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди, во многих местах ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Осадки ожидаются ежедневно. Небо преимущественно будет облачным и лишь временами станет проясняться. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений. В четверг температура воздуха поднимется до +17…+21 градуса, в последующие дни станет немного прохладнее.

Ожидается, что с среды по воскресенье суммарное количество осадков на большей части территории страны составит 20–60 миллиметров, а местами — с наибольшей вероятностью на побережье Южной Курземе — может достичь 100 миллиметров. Для сравнения, средняя месячная норма осадков в Латвии составляет 61 миллиметр.

На следующей неделе также временами ожидаются дожди, однако в начале недели осадков будет меньше. Заморозков пока не прогнозируется.

Как сообщалось ранее, после ливней минувших суток в некоторых небольших реках резко поднялся уровень воды. Если дожди продолжатся, в сентябре возможен выход из берегов отдельных водоемов. Наибольший риск наводнений ожидается в Курземе и Видземе.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 9 часам утра 2 сентября больше всего осадков выпало в Приекули — 79,3 миллиметра, или 136% месячной нормы. В Зосены выпало 58,4 миллиметра, что составляет 102% месячной нормы.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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