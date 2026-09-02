На этой неделе у памятника Свободы и Рижского замка не будет почетного караула. Военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) продолжают оказывать усиленную помощь пограничникам в охране восточной границы Латвии.

Как сообщили в Штабном батальоне НВС, почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка не будет выставляться до 6 сентября включительно.

Такое решение принято для того, чтобы армия могла обеспечить полноценную поддержку Государственной пограничной охране на восточной границе страны.

Ранее операция «Vilkatis», направленная на сокращение нелегальной миграции, была продлена до 3 октября. Существенную помощь пограничникам в ее проведении оказывают военнослужащие НВС.

Кроме того, до конца года на латвийско-белорусской границе продолжает действовать усиленный режим охраны. Он был введен в связи с повышенным давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси.