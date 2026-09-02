В Европейском союзе (ЕС) принято регулирование, устанавливающее единые требования к обеспечению благополучия и отслеживаемости собак и кошек во всех странах-членах ЕС, сообщили в Министерстве земледелия.

Цель новых правил - повысить уровень защиты животных, улучшить их идентификацию и регистрацию, а также снизить риски незаконной торговли и неконтролируемого размножения. Требования будут распространяться на заводчиков, торговцев и приюты для собак и кошек.

Правила устанавливают требования к содержанию, уходу, размещению, разведению и торговле собаками и кошками. Минземледелия подчеркивает, что особое внимание уделено отслеживаемости животных: все собаки и кошки в ЕС должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы во взаимосовместимых базах данных стран-членов.

Правила также устанавливают требования к разведению собак и кошек. Европейская комиссия будет уполномочена определять признаки, при наличии которых животных нельзя будет использовать для размножения, если это может нанести вред их здоровью или благополучию. Также будет запрещено близкородственное скрещивание собак и кошек.

Кроме того, будет запрещено привязывать животных, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским причинам, а также использовать шипованные и удушающие ошейники и другие предметы или методы, причиняющие животным боль.

Правовой акт должен быть принят Советом ЕС, после чего он сможет вступить в силу.

Согласно опубликованной Европейским парламентом информации, примерно у 44% жителей ЕС есть домашние животные, причем 74% из них считают, что домашних животных следует защищать лучше. Объем торговли собаками и кошками в последние годы значительно вырос и составляет около 1,3 млрд евро в год.

По данным Европейской комиссии, около 60% владельцев приобретают собак или кошек в интернете. Поскольку в странах ЕС до сих пор не существовало единых стандартов благополучия собак и кошек, 7 декабря 2023 года Европейская комиссия предложила новые правила.