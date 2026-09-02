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В Латвии обнаружили «нигилистическое королевство» 2 924

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Нигилистическое королевство»

В Сейме заявили, что в Огрском самоуправлении сформировалось «нигилистическое королевство», поэтому государству следует активнее вмешиваться в ситуацию и добиваться устранения выявленных проблем.

Ранее Государственный контроль по итогам аудита эффективности Огрского краевого самоуправления сообщил, что дума израсходовала не менее 434 000 евро с нарушением требований нормативных актов, а в муниципальных закупках обнаружены признаки рисков мошенничества.

Аудиторы пришли к выводу, что в самоуправлении не обеспечено прозрачное и ответственное управление общественными средствами.

Существенные нарушения и недостатки были обнаружены в системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении муниципальными учреждениями и организации повседневной работы.

Признаки рисков мошенничества выявлены также в муниципальных закупках и при выделении финансирования обществам и фондам. Информация об этом передана правоохранительным и другим надзорным органам.

Государственный контроль подчеркивал, что обнаруженные нарушения нельзя считать отдельными случаями. По оценке аудиторов, они свидетельствуют о системных проблемах, затрагивающих финансовые решения, реализацию проектов и повседневное управление ресурсами.

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#мошенничество #коррупция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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