Рижский городской суд в среду освободил из-под стражи многолетнего активиста политики российских соотечественников Виктора Гущина, обвиняемого в нарушении санкций Европейского союза (ЕС) путем обеспечения публикаций для российского пропагандистского ресурса.

Суд изменил ранее примененную к Гущину меру пресечения в виде заключения под стражу на надзор полиции. В качестве дополнительной меры пресечения установлен запрет на выезд из страны.

В заключении Гущин провел около девяти месяцев.

Ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы подал сам обвиняемый.

Адвокат Гущина Имма Янсоне положительно оценила решение суда, подчеркнув, что с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемый не способен бежать из страны.

Прокурор Каспарс Кикутс от комментариев отказался.

На судебном заседании Янсоне подчеркнула, что единственным аргументом в пользу заключения Гущина под стражу был риск уклонения от суда - в частности, возможность его бегства в Россию. Она также подтвердила, что Гущин не отрицал своей связи с Россией, однако не посещал ее с 2023 года.

Необходимость изменения меры пресечения Янсоне объяснила проблемами со здоровьем Гущина - диагностированным диабетом, а также необходимостью помогать 95-летней матери.

Прокурор, в свою очередь, выразил опасения, что после изменения меры пресечения Гущин может отправиться в Россию, поскольку ранее высказывал желание переехать туда.