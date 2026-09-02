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Жильцам Риги усложнили вход в портал Rīgas namu pārvaldnieks: одного пароля теперь недостаточно 0 455

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: RNP
ФОТО: LETA

С начала сентября при входе в клиентский портал Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) одной пароли уже недостаточно. Компания ввела двухфакторную аутентификацию: помимо привычного пароля пользователю необходимо ввести шестизначный код, полученный по SMS.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений и маркетинга Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова, дополнительная проверка введена для повышения безопасности персональных данных клиентов.

Двухфакторная аутентификация позволяет защитить информацию в том числе в ситуации, если пароль пользователя оказался в распоряжении посторонних лиц. Даже зная его, войти в учетную запись без дополнительного кода из SMS будет невозможно.

В ближайшее время RNP планирует предоставить еще один способ безопасной авторизации — при помощи Smart-ID.

Некоторым придется подтвердить номер телефона

Клиентам, телефонный номер которых ранее не был верифицирован в портале, при первом использовании двухфакторной аутентификации потребуется его подтвердить.

На этом этапе пользователь также сможет исправить ранее ошибочно указанный номер телефона либо добавить его, если раньше номер вообще не был внесен в систему.

При последующих входах после введения пароля клиент будет получать шестизначный код в SMS, который необходимо указать для завершения авторизации.

Мобильное приложение продолжит работать как раньше

Изменения не затрагивают мобильное приложение RNP — им клиенты могут продолжать пользоваться в прежнем режиме. В приложении доступны все основные функции клиентского портала.

Через портал и мобильное приложение жители могут оплачивать счета, передавать показания счетчиков и подавать заявки на проведение необходимых в доме работ.

Там же можно добавлять арендаторов, получать информацию о финансовом состоянии своего дома, знакомиться со сведениями о выполненных и запланированных ремонтных работах, а также получать другую информацию, связанную с управлением домом.

Rīgas namu pārvaldnieks полностью принадлежит Рижскому самоуправлению. В 2025 году оборот предприятия составил 82,94 млн евро, а прибыль — 3,1 млн евро.

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#Ригас Наму Парвалдниекс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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