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Жителей двух краев Латвии предупредили об интенсивных полетах военных дронов 0 217

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон
ФОТО: LETA

С 4 по 13 сентября в Сигулдском и Саулкрастском краях пройдут совместные военные учения Земессардзе и военнослужащих других стран НАТО. Жителей предупреждают об интенсивных полетах беспилотников, которые будут проходить в дневное время, а также о возможном передвижении военного транспорта по местным дорогам.

Как сообщили в Земессардзе, в учениях примут участие латвийские земессарги и военнослужащие из других стран НАТО, в том числе представители Национальной гвардии Дании и Швеции.

Главная цель учений — укрепление взаимодействия и совместимости латвийских подразделений с силами союзников.

Особое внимание будет уделено применению беспилотных летательных аппаратов и их интеграции при выполнении различных тактических задач.

Дроны будут летать с 9.00 до 17.00

Жителей отдельно предупреждают, что во время учений в Кримулдской волости Сигулдского края и Сейской волости Саулкрастского края будут проводиться интенсивные полеты беспилотников.

Дроны будут использоваться в светлое время суток — с 9.00 до 17.00.

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах микрокласса. В Земессардзе подчеркивают, что они не будут вооружены и не представляют угрозы для жителей.

Использование беспилотников в воздушном пространстве Латвии согласовано. Во время учений также будут строго соблюдаться ограничения, установленные Агентством гражданской авиации, включая зоны, где полеты беспилотников запрещены.

На дорогах появится военная техника

Во время маневров на дорогах Кримулдской и Сейской волостей возможно кратковременное передвижение военного транспорта.

В Земессардзе напоминают, что подготовка подразделений проводится в течение всего года. Военнослужащие и земессарги отрабатывают различные тактические задачи как летом, так и зимой.

Обучение применению беспилотных летательных аппаратов также регулярно проводится в территориальных бригадах. Его задача — совершенствовать навыки личного состава и повышать готовность подразделений к защите закрепленных за ними территорий.

Таким образом, с 4 по 13 сентября жителям отдельных районов Сигулдского и Саулкрастского краев следует быть готовыми чаще видеть в небе военные беспилотники и встречать на дорогах военную технику. В Земессардзе подчеркивают, что дроны будут невооруженными, а все полеты согласованы и проводятся в рамках запланированных учений.

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#НАТО #Земессардзе #Латвия #безопасность #технологии #оборона #беспилотники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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