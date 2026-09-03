За первые 100 дней работы правительство премьер-министра Андриса Кулбергса добилось определенных успехов в сфере безопасности, однако ему еще предстоит показать конкретные результаты в пересмотре бюджетных расходов и сокращении бюрократии. Такое мнение агентству LETA высказал экономист Дайнис Гашпуйтис.

По его словам, оценка правительства и политиков в глазах общества во многом зависит от их умения выстраивать коммуникацию. Динамичный подход премьер-министра уже способствовал росту его рейтинга.

Если доверие общества удастся сохранить или даже укрепить после выборов, это станет важным фактором для экономики и других сфер, считает экономист. Он также положительно оценил шаги правительства в области безопасности.

В то же время Гашпуйтис отметил, что конкретных результатов по-прежнему ждут в пересмотре государственных расходов и сокращении бюрократии. Среди главных вызовов остаются стабилизация работы национальной авиакомпании airBaltic и продвижение железнодорожного проекта Rail Baltica.

Экономист считает, что, если Кулбергс сумеет сохранить свой авторитет, у него появится возможность продолжить работу и после выборов. В таком случае правительство сможет действовать с более сильных позиций и заняться решением давно накопившихся проблем.

«Сейчас, несмотря на заявления партий о решимости действовать, их главным приоритетом остаются выборы», — подчеркнул Гашпуйтис.

Кулбергс был утвержден в должности премьер-министра 28 мая. Таким образом, 5 сентября исполнится 100 дней с начала его работы во главе правительства.

Выборы в Сейм состоятся 3 октября.