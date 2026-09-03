Проект реализуется по поручению Министерства обороны. В Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях планируется оборудовать противотанковые рвы и другую инфраструктуру, которая должна затруднить передвижение военной техники.

Всего на восточной границе намерены создать около 27 километров противотанковых рвов и установить заграждения типа «зубы дракона».

На работы первого приоритета предусмотрено 12,98 млн евро из бюджета Министерства обороны. Строительство будет проходить поэтапно и, согласно нынешнему графику, должно завершиться к осени 2027 года.

В VNĪ отмечают, что после завершения проекта по строительству ограждения на восточной границе предприятие переходит к следующему этапу — непосредственному созданию оборонной инфраструктуры.

Перед началом работ представители VNĪ и Министерства обороны встретились с руководством всех пяти самоуправлений, где будет вестись строительство. Среди основных вопросов обсуждались состояние местных дорог, подъезд к строительным площадкам и сохранность мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях.

Самоуправления и VNĪ договорились регулярно обмениваться информацией в течение всего периода строительства. Жителей намерены заранее предупреждать о начале работ на конкретных участках, а также о возможных ограничениях движения и доступа.

Отдельно оговорена ответственность подрядчиков за используемую инфраструктуру. Если во время строительства будут повреждены подъездные дороги или мелиоративные системы, строители должны будут их восстановить. Работы не примут до выполнения всех обязательств, предусмотренных договорами.

Чтобы снизить неудобства для местных жителей и предприятий, особенно во время активного сельскохозяйственного сезона, график строительства будут координировать с самоуправлениями и местным бизнесом.

Дополнительную информацию о строительстве противомобильной инфраструктуры, отчуждении недвижимости, компенсациях и ходе работ можно получить в Министерстве обороны. Для жителей и владельцев земли также работает информационный телефон +371 28753000.