Незаконное давление со стороны Беларуси и слишком слабые требования к иностранным студентам, позволяющие приезжать под видом учебы экономическим мигрантам, - таковы основные проблемы, связанные с гражданами третьих стран в Латвии.

Но на чем основана тревога политиков по поводу масс мигрантов? Исследовательница миграции, профессор Латвийского университета Инта Миериня называет упоминания массовой иммиграции риторикой, перенятой у правых политиков Америки и европейских стран.

"Объективно говоря, Латвия находится на периферии Европы, у нас нет никакой массовой миграции, потому что у нас просто нет таких условий, чтобы люди стремились именно в Латвию".

В качестве основных проблем она называет давление нелегальной миграции на границе с Беларусью и отсутствие четкой стратегии по привлечению студентов и рабочей силы из третьих стран.

С лета 2021 года погранохрана предотвратила почти 51 тысячу попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы - почти столько же, сколько жителей в Юрмале. В начале августа в Латвии началась операция "Vilkatis", в ходе которой пограничники совместно с вооруженными силами, Земессардзе и полицией усилили охрану приграничной территории, проверяют транспортные средства и разыскивают как незаконных нарушителей границы, так и их перевозчиков и организаторов. Одно из крупнейших задержаний на данный момент произошло 20 августа в районе Краславы, где обнаружен уже второй подземный туннель. 28 человек, которые незаконно прибыли через него в Латвию, пограничники отправили обратно в Беларусь.

Однако есть часть незаконных нарушителей границы, которым удается проникнуть глубже в Латвию и попросить убежища. Руководившая до сентября Управлением по делам гражданства и миграции Майра Розе объясняет, что к началу августа этого года убежища в Латвии попросили почти тысяча человек. Более 95% - молодые мужчины из Афганистана, Пакистана, Сомали, Египта, которые незаконно прибыли через Беларусь из России. Почти ни у кого нет документов, часть выдает себя за несовершеннолетних или лжет о своей государственной принадлежности. "Если они уже попросили убежища, процедуру необходимо начать и рассмотреть заявку", - объясняет Розе.