4 сентября 2026 года вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. В этот день отмечается Попразднство Успения Богородицы, это последний день в году, когда идут связанные с этим торжеством богослужения.

О чем вспоминают в Церкви 4 сентября 2026 года

В этот день вспоминают нескольких мучеников, принявших смерть в III веке при императоре-язычнике Максимиане. Агафоник был выходцем из знатного рода Гиппасиева. Он жил в Никодимии. Будучи очень образованным и умным, имея подвешенный язык, он обратил к христианству многих и многих сограждан, а также и людей из других городов.

К его убедительным речам прислушался в том числе первенствующий член Сената, присланный в область как раз изничтожать христианство. Но затем многих из тех, с кем Агафоник вместе молился, схватили и предали мучениям. По дороге на суд, который должен был состояться во Фракии, часть из них были умерщвлены. А остальные были убиты после суда. Мощи мученика Агафоника хранятся в Константинополе, о чем свидетельствовал еще русский паломник Антоний в 1200 году.

Смысл праздника

В этот день вспоминают группу людей, не побоявшихся передавать другим свою веру. И мы должны быть преданы Иисусу.

Народные приметы погоды

Солнечный день обещает теплую осень. Холодно и влажно сегодня — зима придет скоро и будет морозной. Мало грибов в лесу — к морозной зиме. Туман, но солнечно — к долгому периоду тепла. Высоко летит паутина — к холодной зиме.

Что можно делать 4 сентября 2026 года

Очень важный день для того, чтобы совершать максимум добрых дел. Нужно напечь пирогов.

Что нельзя делать 4 сентября 2026 года