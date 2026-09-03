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Агафоников день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 4 сентября 2026 года? 0 119

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агафоник Никомидийский — мученик, живший в византийском городе Никомедия в IV веке; Мозаика, посвящённая святому, в монастыре Хора, Константинополь, 1316-1321 гг.

4 сентября 2026 года вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. В этот день отмечается Попразднство Успения Богородицы, это последний день в году, когда идут связанные с этим торжеством богослужения.

О чем вспоминают в Церкви 4 сентября 2026 года

В этот день вспоминают нескольких мучеников, принявших смерть в III веке при императоре-язычнике Максимиане. Агафоник был выходцем из знатного рода Гиппасиева. Он жил в Никодимии. Будучи очень образованным и умным, имея подвешенный язык, он обратил к христианству многих и многих сограждан, а также и людей из других городов.

К его убедительным речам прислушался в том числе первенствующий член Сената, присланный в область как раз изничтожать христианство. Но затем многих из тех, с кем Агафоник вместе молился, схватили и предали мучениям. По дороге на суд, который должен был состояться во Фракии, часть из них были умерщвлены. А остальные были убиты после суда. Мощи мученика Агафоника хранятся в Константинополе, о чем свидетельствовал еще русский паломник Антоний в 1200 году.

Смысл праздника

В этот день вспоминают группу людей, не побоявшихся передавать другим свою веру. И мы должны быть преданы Иисусу.

Народные приметы погоды

Солнечный день обещает теплую осень.
Холодно и влажно сегодня — зима придет скоро и будет морозной.
Мало грибов в лесу — к морозной зиме.
Туман, но солнечно — к долгому периоду тепла.
Высоко летит паутина — к холодной зиме.

Что можно делать 4 сентября 2026 года

Очень важный день для того, чтобы совершать максимум добрых дел.
Нужно напечь пирогов.

Что нельзя делать 4 сентября 2026 года

Не следует начинать дальние поездки.
Не начинайте новые дела.
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#вера #религия #культура #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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