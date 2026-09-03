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Кулбергс лично проверил объем газа в Латвии: показуха или так держать? 2 387

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища.

Как сообщила советник Кулбергса по коммуникации Элина Шверна, премьер сегодня, посетив Инчукалнское подземное газохранилище, ознакомился с его готовностью к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей.

Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа АО "Conexus Baltic Grid" Улдисом Бариссом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища.

"Газовая инфраструктура Латвии готова к новому осенне-зимнему сезону, и сейчас самое важное - это домашняя работа каждого торговца по выполнению своих обязательств перед потребителями", - заключил Кулбергс.

Слушайте, это у нас только в редакции bb.lv возникло ощущение, что в ближайшее время премьер-министр Латвии поедет проверять обмолот зерновых и надои коров? Очень сложно понять: Кулбергс, действительно, крепкий хозяйственник или, просто, выборы скоро? А вы, как думаете?

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#Латвия #энергетика #природный газ
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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