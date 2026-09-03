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Латвия отправит пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6000 одеял и 50 касок 2 113

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гуманитарная помощь

Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба совместно с Государственным агентством материального обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи — 3000 одеял и 50 оснащённых фонарями касок для проведения спасательных работ. Имущество будет выделено из государственных материальных резервов.

В свою очередь, Служба неотложной медицинской помощи подготовит ещё 3000 одеял из государственных материальных резервов.

Как сообщалось ранее, Латвия планирует перечислить 100 000 евро в специально созданный фонд для оказания помощи жителям Непала и ликвидации последствий наводнения. Об этом свидетельствуют подготовленные Министерством иностранных дел документы, которые предстоит рассмотреть правительству.

Средства планируется перечислить в специальный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий. Деньги будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы.

Напомним, что 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, а прорыв ледникового озера привёл к масштабным водно-грязевым потокам и разрушениям в Непале и Китае. По состоянию на 3 сентября подтверждена гибель 1252 человек, ещё 4216 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, поездку которой организовали любители йоги из «Yantra». Ещё несколько латвийских туристов находились в зоне бедствия в составе группы местной компании «Mighty Himalayan Trek».

По данным Министерства иностранных дел, трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением селевого потока. Ещё 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

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#туризм #Латвия #Непал #наводнение #гуманитарная помощь #стихийное бедствие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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