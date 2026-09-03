Он признал, что сам участвовал в нескольких мероприятиях в качестве модератора, на которых обсуждалось привлечение иностранных студентов в Латвию в рамках программы Erasmus. И в этой сфере у Латвии есть неприятная проблема — в выборе европейских студентов Латвия находится на последнем месте среди стран, куда они хотят поехать учиться.

Богустовс иронизировал по поводу утверждения, что привлечение иностранных студентов является одной из историй успеха латвийского высшего образования.

Латвии следует реалистично оценивать свои возможности конкурировать с более популярными европейскими направлениями для учёбы. И сами латвийские студенты охотнее выбирают страны с более тёплым климатом и другими условиями жизни.

«Все хотят ехать учиться в Испанию и Италию. Почему нам кажется, что немецкие девушки не хотят учиться в Испании, потому что там тепло, там классно, там сангрия, там, ну, не знаю, пляж, не надо платить за отопление», — сказал Богустовс.

Поэтому Латвии остаётся конкурировать тем, что у неё действительно особенное, — уникальными учебными программами и научными центрами. Особенно важно это для маленькой страны, у которой нет возможности предложить такой широкий спектр программ обучения, как у крупнейших университетов мира.

Он указал, что Латвия не может соперничать с университетами, расположенными в таких городах, как Париж, и способными предложить почти любое направление обучения. «Мы не можем быть как университет Сорбонны, который может всё», — сказал он.

В то же время Богустовс признал: если государство по политическим соображениям хочет ограничить, например, число студентов из Индии, это понятно в контексте миграционной политики. Однако у такого решения не может быть только одна сторона.

«Если целью было политически запретить, скажем, индийцам ехать учиться в Латвию, тогда, конечно, надо учитывать и то, что в Латвии нужно сокращать количество университетов», — сказал он.

Иностранные студенты до сих пор обеспечивали латвийским вузам не только студентов, но и существенный денежный поток. Поэтому, меняя государственную политику, нужно учитывать и то, что будет с вузами, если это финансирование существенно сократится.

Он напомнил, что Латвия годами вкладывалась в привлечение иностранных студентов, в том числе из европейских стран. Эти вложения помогли латвийским университетам стать более узнаваемыми на международном уровне, а отдельные вузы, например университет Страдиня, даже заняли высокие места в немецких рейтингах.

Поэтому Богустовсу кажется абсурдным, если уже созданная система теперь будет испорчена в попытке решить другие политические вопросы: «У министерства есть много другой работы, с которой они не справляются, и они ещё и это теперь испортят», — сказал Богустовс в передаче.