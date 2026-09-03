В пятницу во многих районах Латвии ожидаются сильные дожди. Больше всего осадков выпадет в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

Дожди пройдут как ночью, так и днем, местами возможны грозы. Небо будет преимущественно облачным.

Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, порывы которого во многих районах усилятся до 12–17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха понизится до +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Возможны сильный дождь и гроза. Южный ветер сменится юго-западным, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около +14 градусов, днем — до +18 градусов.

Из-за обильных осадков и переувлажненной почвы в Курземе и местами в Видземе реки и другие водоемы могут выйти из берегов. В низинах возможно скопление воды. В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в связи с высоким уровнем воды.