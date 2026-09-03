Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасная находка в банке: в Латвии отзывают популярный холодный суп 0 1158

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Холодный суп
ФОТО: depositphotos

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) распорядилась изъять из продажи холодный суп марки KOK после того, как покупатель обнаружил в продукте кусок стекла.

Речь идет о продукте KOK «Aukstā zupa vasarai» в стеклянной банке объемом 500 граммов. Решение об отзыве было принято после поступившей от потребителя жалобы.

По информации PVD, продажа соответствующей партии продукта должна быть прекращена, поскольку наличие стекла представляет потенциальную опасность для потребителей.

При покупке такого продукта следует обратить особое внимание на номер партии и срок годности, указанные PVD в уведомлении об отзыве. Продукт из отзываемой партии употреблять в пищу не следует.

PVD осуществляет государственный надзор и контроль за оборотом пищевых продуктов в Латвии и находится в ведении Министерства земледелия.

×
#Латвия #безопасность #питание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
1
2
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: студенты
Изображение к статье: Рижский микрорайон
Изображение к статье: экскаватор роет ров
Изображение к статье: Ревизии должны подвергнуться и исторические светильники. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обнаружено любовное письмо Федерико Гарсиа Лорки
Культура &
Изображение к статье: Институт Гёте
В мире
Изображение к статье: сломанное дерево
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мясо или растительный белок
Бизнес
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: В Мюнхене забросали зажигательными бомбами объект рядом с оборонной компанией
В мире
Изображение к статье: Обнаружено любовное письмо Федерико Гарсиа Лорки
Культура &
Изображение к статье: Институт Гёте
В мире
Изображение к статье: сломанное дерево
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео