Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) распорядилась изъять из продажи холодный суп марки KOK после того, как покупатель обнаружил в продукте кусок стекла.

Речь идет о продукте KOK «Aukstā zupa vasarai» в стеклянной банке объемом 500 граммов. Решение об отзыве было принято после поступившей от потребителя жалобы.

По информации PVD, продажа соответствующей партии продукта должна быть прекращена, поскольку наличие стекла представляет потенциальную опасность для потребителей.

При покупке такого продукта следует обратить особое внимание на номер партии и срок годности, указанные PVD в уведомлении об отзыве. Продукт из отзываемой партии употреблять в пищу не следует.

PVD осуществляет государственный надзор и контроль за оборотом пищевых продуктов в Латвии и находится в ведении Министерства земледелия.